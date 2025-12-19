Putin, atac dur la adresa șefului NATO: „Ce spui acolo, despre pregătirea pentru război cu Rusia? Știi măcar să citești?”

În cadrul conferinței de vineri, Putin a lansat un atac dur la adresa secretarului general al NATO, Mark Rutte. Atacul vine ca replică în urma avertismentelor făcute de Rutte recent, respectiv Europa era îndemnată să se pregătească pentru un război de amploare cu Rusia.

Putin a respins acest lucru și a calificat afirmația lui Rutte drept agresivă.

„Despre ce vorbești? Chiar vreau să te întreb: ascultă, ce spui acolo, despre pregătirea pentru război cu Rusia? Știi măcar să citești? Citește Strategia de Securitate Națională a SUA”, a spus Putin la adresa lui Rutte, notează POLITICO.

„În noua strategie, Rusia nu este numită drept inamic sau țintă… iar secretarul general al NATO se pregătește să intre în război cu noi. Ce înseamnă asta? Știi măcar să citești? De ce vrei ca NATO să intre în război cu Rusia, dacă principala țară din NATO nu ne vede ca pe un inamic?”, a mai susținut Putin în cadrul conferinței.

Critici și la adresa liderilor europeni

Nici liderii europeni nu au scăpat din vizorul criticilor lansate de Putin.

Liderul de la Kremlin a criticat UE pentru demersurile privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, afirmând că este vorba despre un „furt” făcut „la vedere”.

„Furtul se face pe ascuns… aici se face pe față”, a declarat Putin, referindu-se la intențiile UE, în contextul summitului care a avut loc în aceste zile la Bruxelles.

Putin a avertizat că încercările UE de a finanța Ucraina vor avea „consecințe grave”, comparând statele implicate cu „hoți” care vizează activele Rusiei. „Este jaf… iar consecințele vor fi foarte serioase pentru hoți”, a spus liderul de la Kremlin.