Este NATO pregătită dacă Rusia ar invada Lituania? Simulare de război cu rezultate alarmante

O nouă simulare de război care arată cum Rusia ar invada Lituania indică faptul că Moscova și-ar putea atinge majoritatea obiectivelor militare în doar câteva zile, profitând de ezitarea aliaților NATO.
Andrei Rachieru
06 feb. 2026, 08:01

Exercițiul a fost realizat de publicația germană Die Welt împreună cu Centrul german pentru jocuri de război al Universității Helmut-Schmidt, instituție afiliată forțelor armate germane.

Scenariul are loc în octombrie 2026 și pornește de la o presupusă „criză umanitară” în Kaliningrad, invocată de Kremlin ca pretext pentru o intervenție militară limitată pe teritoriul Lituaniei, scrie Wall Street Journal.

Rusia ar invada Lituania prin Marijampole, punct strategic cheie

În simulare, Rusia ar invada Lituania prin ocuparea orașului Marijampole, un nod strategic din sudul țării. Localitatea se află pe Via Baltica, autostrada esențială pentru legătura dintre Polonia și statele baltice, dar și pe ruta de tranzit care leagă Belarus de exclava rusă Kaliningrad.

Conform tratatelor existente, Lituania este obligată să mențină acest coridor deschis pentru traficul rusesc.

Forțele ruse implicate în scenariu au numărat aproximativ 15.000 de soldați, suficienți – potrivit rezultatelor exercițiului – pentru a domina rapid situația, în lipsa unei reacții ferme din partea NATO.

Rusia ar invada Lituania pe fondul lipsei de reacție NATO

Simularea evidențiază un eșec major de coordonare aliată. Statele Unite refuză să invoce Articolul 5 al NATO, Germania ezită să intervină, iar brigada germană staționată în Lituania rămâne pasivă după ce Rusia minează zonele din apropierea bazelor NATO cu ajutorul dronelor. Polonia își mobilizează trupele, dar decide să nu le trimită peste graniță.

Analiștii implicați în exercițiu avertizează că percepția lipsei de voință politică a fost decisivă.

„Descurajarea nu ține doar de capacități, ci de modul în care inamicul ne percepe voința”, a explicat Franz-Stefan Gady, participant la simulare.

Rusia ar invada Lituania, dar riscă pierderea Kaliningradului

Autoritățile lituaniene resping concluziile pesimiste ale simulării. Contraamiralul Giedrus Premeneckas, șeful Statului Major al Apărării din Lituania, a declarat că, într-un scenariu real, serviciile de informații ar detecta din timp pregătirile unei invazii.

El a avertizat că dacă Rusia ar invada Lituania, ar risca să piardă Kaliningradul, o enclavă dificil de apărat în fața unei reacții NATO decisive.

