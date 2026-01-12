Temerile legate de un conflict global mai amplu s-au intensificat după ce presa de stat rusă și aliați ai Kremlinului au amplificat amenințările la adresa țărilor NATO, scrie TheExpress.

Retorica dură apare în contextul în care războiul Rusiei din Ucraina intră în al patrulea an, cu pierderi tot mai mari și câștiguri limitate pe câmpul de luptă.

Aliații Kremlinului intensifică atacurile la adresa NATO și al Marii Britanii

Comentatori ai televiziunii de stat ruse au ironizat deschis Regatul Unit și liderii NATO, respingând propunerile privind desfășurarea de trupe occidentale în Groenlanda.

Declarațiile au venit după pozițiile exprimate de premierul britanic Keir Starmer și de ministrul Apărării John Healey, interpretate la Moscova drept ostile.

„Nu veți putea spune nimic despre Groenlanda și nu veți putea trimite trupe în Groenlanda”, a spus Vladimir Solovyov. „În primul rând, nu aveți trupe.

În al doilea rând, nu aveți cu ce să le transportați. Americanii vă vor scufunda pe drum dacă vor dori, iar noi îi vom ajuta. Ei bine, doar din dragoste pentru artă.”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a reacționat cu insulte personale, subliniind degradarea accentuată a limbajului diplomatic.

În același timp, presei ruse i s-a cerut să evite menționarea faptului că războiul din Ucraina a depășit deja durata campaniei sovietice din Al Doilea Război Mondial.

Rusia sugerează sprijin pentru Trump în cazul Groenlandei

Realizatorul pro-Kremlin Vladimir Solovyov a sugerat că Rusia ar putea sprijini o eventuală inițiativă a lui Donald Trump de a „elibera” Groenlanda.

„Am intrat într-o perioadă extrem de turbulentă. Trump se pregătește pentru un război major”, a declarat acesta la postul de televiziune susținut de Kremlin.

Solovyov a descris scenariul ca fiind avantajos strategic, susținând că majorarea bugetului militar american indică pregătiri pentru un conflict mai amplu cu Europa.

El a minimalizat capacitățile militare ale Marii Britanii și a ridiculizat capacitatea NATO de a apăra teritoriul arctic, parte a Danemarcei.

„Iar pentru noi, acest lucru este foarte benefic dacă înseamnă război cu Europa. Vom fi gata să-l ajutăm pe Trump să elibereze Groenlanda de această influență străină. De ce nu?

„America și-a menținut trupele de ocupație pe teritoriul european din 1945. Nu este un aliat, vite europene proaste. Este stăpânul vostru, iar acum stăpânul vostru vă va spune să „mergeți la grajd”, iar voi veți fugi la hambar să grohăiți, să priviți și să gândiți, ca [Sir Keir] Starmer, care nu poate spune ce s-a întâmplat în Venezuela.”

Trump a afirmat anterior că preluarea controlului asupra Groenlandei este necesară pentru a preveni influența rusă sau chineză în regiune.

Oboseala războiului și radicalizarea discursului

În pofida retoricii agresive, Rusia a obținut doar câștiguri teritoriale limitate în Ucraina, cu pierderi estimate la peste un milion de victime.

Solovyov a mers mai departe, cerând public eliminarea unor oficiali ucraineni de rang înalt, inclusiv a președintelui Volodimir Zelenski.

Zelenski a avertizat că acțiunile Rusiei reflectă crimele regimurilor fasciste ale secolului XX.

„Au vrut să repete și au repetat batjocura față de oameni – au repetat fascismul, au repetat aproape toate lucrurile rele care s-au întâmplat în secolul XX”, a spus el.