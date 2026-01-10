Prima pagină » Știri externe » Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea frumoasă, fie pe calea mai dificilă”

Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea frumoasă, fie pe calea mai dificilă”

Donald Trump a lansat un avertisment de rău augur în campania sa de achiziționare a Groenlandei. În timpul întâlnirii sale de vineri cu directorii din industria petrolului și gazelor, președintele american a declarat: „Vom face ceva în privința Groenlandei, indiferent dacă le place sau nu”, potrivit The Guardian.
Sursa: Hepta
Laurentiu Marinov
10 ian. 2026, 03:52, Știri externe

Justificarea președintelui Donald Trump în privința interesului deosebit pentru teritoriul care aparține Danemarcei este de ordin geostrategic. „Dacă nu facem asta, Rusia sau China vor prelua Groenlanda și nu vom avea Rusia sau China drept vecini”, a spus Trump.

„Așadar, vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea frumoasă, fie pe calea mai dificilă”, a afirmat președintele SUA, potrivit The Guardian.

Trump și-a repetat sloganul frecvent, conform căruia „a salvat” NATO, insistând în același timp că încă susține alianța.

„Dacă nu aș fi fost eu, nu ați avea NATO acum”, a spus președintele. „Dar nu vom permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda și asta se va întâmpla dacă nu o facem.”

