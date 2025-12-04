Putin revine la New Delhi pentru discuții-cheie cu premierul Modi

Președintele rus Vladimir Putin își începe vizita oficială de două zile în India, marcând un moment esențial pentru relațiile bilaterale, în condițiile în care cele două state reiau summitul anual pe fondul tensiunilor geopolitice globale, scrie India Today.

Liderul de la Kremlin este așteptat să aterizeze la New Delhi în jurul orei 18:30, unde îl așteaptă un program diplomatic încărcat, axat pe cooperare în domeniul apărării, legături economice și dialog strategic cu premierul Narendra Modi.

Programul complet al vizitei lui Putin în India

Delegația rusă sosește pe 4 decembrie, iar întâlnirile oficiale sunt programate pentru ziua următoare.

Pe 5 decembrie, Putin va fi primit cu onoruri oficiale la Rashtrapati Bhavan, urmat de depunere de coroane la Rajghat.

Ulterior, acesta se va întâlni cu premierul Narendra Modi la Hyderabad House pentru discuții, după care cei doi lideri vor susține declarații comune de presă.

După-amiaza este prevăzut un forum de afaceri dedicat stimulării investițiilor și comerțului bilateral.

Seara, președinta Droupadi Murmu organizează un banchet oficial în onoarea lui Putin, înainte ca liderul rus să își încheie vizita în jurul orei 21:00.

Ministrul rus al Apărării aduce omagiu la Memorialul Național de Război

Înaintea summitului, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a depus o coroană de flori împreună cu omologul său indian, Rajnath Singh, la Memorialul Național de Război.

Belousov urmează, de asemenea, să co-prezideze cea de-a 22-a Comisie Interguvernamentală India-Rusia pentru Cooperare Militară și Tehnico-Militară, subliniind importanța continuă a legăturilor de apărare dintre Moscova și New Delhi.

Liderii politici indieni reacționează la vizita lui Putin

Șeful guvernului din Jammu & Kashmir, Omar Abdullah, a salutat sosirea lui Putin, descriind vizita drept o oportunitate de consolidare a unui parteneriat istoric.

El a subliniat că sprijinul constant al Rusiei pentru India plasează New Delhi într-o poziție unică pentru a contribui la eforturile diplomatice privind încetarea războiului din Ucraina.

Între timp, deputata BJP Aparajita Sarangi a respins criticile liderului opoziției, Rahul Gandhi, legate de accesul la întâlnirile oficiale, considerându-le nefondate.

Ea a îndemnat opoziția să adopte o atitudine constructivă pe durata vizitei președintelui rus.

Lideri ai altor partide au exprimat, la rândul lor, sprijinul pentru vizita lui Putin.

Deputatul BJD Sasmit Patra a descris vizita drept „extrem de importantă”, menționând legăturile profunde de apărare, cultură și economie dintre cele două națiuni.

Deputatul JDU Sanjay Kumar Jha a numit prezența lui Putin în India un semn pozitiv pentru extinderea cooperării, în special în domeniul comerțului și apărării.