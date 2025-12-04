Nicușor Dan, confesiune despre filmul pe care nu mai are curaj să-l vadă a doua oară

„Reflectând la ce o să spun când o să vin aici, am avut niște reflecții sentimentale despre relația mea cu filmul Pădurea spânzăraților. Mărturisesc că e un film pe care nu mai am curajul să-l văd a doua oară pentru că emoția pe care am trăit-o când l-am văzut a fost așa de puternică încât mi-e teamă că văzându-l la doua oară o stric în interiorul meu. M-am gândit, am reflectat, de asemenea mult timp am crezut, sau în fine, am estimat, că cel mai bun film românesc este Reconstituirea. Domnul Rebengiuc n-a jucat acolo. După reflecție, cred că totuși Morome’ii este cel mai bun pentru că este o formă de universalitate, bineînțeles și în carte, dar vorbim acum de film pe care cred că nici unul din celelalte filme românești nu le-a găsit”, a spus, joi, președintele, la ceremonia de decernare a Premiului România Europeană 2025, oferit de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, lui Victor Rebengiuc.

Ce crede Nicușor Dan despre actorul Rebengiuc

Despre actorul Rebengiuc, Nicușor Dan crede că „tot timpul e o tensiune între actor și personaj. Ce e unul, ce e celălalt. Tot timpul e tensiunea asta. Ce remarc eu este onestitatea actorului față de personaj.Adică împărțim ce sunt eu, ce ești tu. În momentul în care am făcut împărțirea asta, sunt aici cu tine personaj. Și asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă. A-ți asuma să dai din tine personajului ceea ce te-ai angajat să dai. Și domnul Rebengiuc este cineva care a cunoscut succesul, dar care nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească, să muncească, să facă roluri și să-și asume fiecare din rolurile pe care le-a avut. Un lucru și mai important, în opinia mea, este responsabilitatea față de societate. Pentru că nimic nu e mai simplu în relația ta cu societatea decât să-ți faci meseria și să ignori toate celelalte. Deci e o formă de responsabilitate pe care îmi doresc ca cât mai mulți dintre români să-și o asume, să reușească să facă pasul într-o zonă socială care nu este neapărat profesia pentru care s-au pregătit”, a afirmat Dan.

Asumarea unei opinii în spațiul public necesită curaj real

Președintele consideră că asumarea unei opinii în spațiul public necesită curaj real. „Ești un actor de succes, maestre, bună ziua, toată lumea te apreciază. În momentul în care spui niște lucruri și îți asumi să spui niște adevăruri și începe și societatea și presa să te critice, nu e tocmai ușor”, a explicat Nicușor Dan.

„Dar dacă noi vrem ca societatea asta să se dezvolte, trebuie să avem curajul și în special oameni care au un prestigiu profesional, trebuie să avem curajul să spunem ceea ce credem despre societatea noastră pentru ca să reușim să o însănătoșim. Și cred că lucrul cel mai important pe care vreau să-l transmit este că suntem într-o perioadă în care sau trăim niște timpuri în care avem cumva puse în discuții multe din repere și inclusiv repere morale ale societății. Și avem nevoie acută de modele. Și fără discuție, domnul Rebengiuc este un model”.