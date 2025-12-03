Nicușor Dan, prima reacție după ce a apărut într-un videoclip de campanie cu Drulă: Mi-am asumat

Întrebat dacă nu a încălcat, pentru a doua oară Constituția României, apărând, de această dată în videoclip de campanie alături de Cătălin Drulă, Nicușor Dan a spus, miercuri, că imaginile sunt de la manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie, când a stat 3 ore pe bulevard cu oamenii, apoi alte 3 ore la recepție, la Palatul Cotroceni.

„În fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon, a putut să facă orice lucru. Din ziua respectivă sunt sute de materiale care circulă pe internet. Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiu public”, le-a spus Dan jurnaliștilor.

Întrebat dacă Vlad Voiculescu sau Cătălin Drulă l-au informat că acel material filmat va apărea în spațiul public, Nicușor Dan a spus că „este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosescă ca și toți ceilalți”, a răspuns președintele.

Vlad Voiculescu a postat un clip, filmat la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, în care ar sugera că responsabil de haosul urbanistic din București este Ciprian Ciucu (PNL), candidat PNL la Primăria Capitalei. Voiculescu apare alături de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, precum și de președintele Nicușor Dan. Imaginile au creat un scandal uriaș între PNL și USR, iar Ciucu i-a transmis lui Drulă „să îi fie rușine”.

Întrebat care e profilul primarului general pentru alegerile de duminică, 7 decembrie, Nicușor Dan a spus că „este important și pentru București, și pentru România, pentru că alegerile, chiar dacă sunt alegeri pentru mandat de 2 ani și jumătate, sunt niște alegeri care au o importanță simbolică pentru România. Și eu cred că e important să avem un primar care să creadă în valorile occidentale”.

„Cred că e important să avem un primar care să știe să lucreze cu banii publici. Și cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară. Pentru că, în sfârșit, la nivelul Primăriei Capitalei, după mulți ani de dezmăț, am pus lucrurile într-o oarecare ordine și ar fi păcat să ne întoarcem”, a mai spus Dan.

