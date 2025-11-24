Drulă ofertă pentru Ciceală la RFI: Îi propun un parteneriat în PMB, este o mână întinsă

„Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată, (…) mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”, a declarat Cătălin Drulă.

Acesta subliniază că programul său și cel al Anei Ciceală coincid în mare măsură, în special în ceea ce privește locuirea accesibilă și politicile pentru tineri. Drulă menționează un capitol dedicat locuirii accesibile în programul său electoral, în cadrul căruia propune reorganizarea Administrației Fondului Imobiliar, instituție ce gestionează mii de apartamente în București.

Potrivit candidatului USR, aceste apartamente sunt în prezent distribuite „pe criterii netransparente, pilelor de partid”, cu excepția cazurilor sociale, care ar urma să fie menținute. El susține că restul fondului locativ ar trebui direcționat către tineri, la chirii rezonabile, pe o perioadă de circa cinci ani, după care Primăria i-ar putea sprijini prin credite cu dobândă subvenționată. „Tinerii trebuie să-și permită un apartament în acest oraș”, afirmă Drulă.

În același context, candidatul USR anunță că își propune finalizarea „urgentă” a Planului Urbanistic General, pe care îl consideră esențial pentru dezvoltarea fondului locativ nou în Capitală.

Drulă mai arată că programele sale și ale Anei Ciceală conțin politici comune și în ceea ce privește transportul public alternativ și zonele verzi: „Alte politici, pe zona de transport public alternativ, pe zona verde, toate astea sunt în comun în programul pe care-l are și Ana Ciceală”.

Întrebat dacă își dorește ca Ana Ciceală să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, liderul USR a evitat un răspuns direct: „Nu-mi permit să cer nimănui asta, dar mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”. El a adăugat că respectă dreptul oricui de a candida.