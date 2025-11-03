Cătălin Drulă: Eu consider ca un om care a condus acest oraș are o gândire despre acest oraș

Acesta s-a arătat recunoscător pentru participarea președintelui Dan la evenimentul de lansare a candidaturiii: „ Mă bucur că președintele Nicușor Dan a fost alături de noi. A fost un eveniment frumos, alături de colegi, de prieteni, de familie. O lansare de candidatură care e cu un mesaj, spun eu, de bine pentru București. Adică să continuăm pe un drum al onestității”.

Privind implicarea președintelui, Drulă a spus: „Eu consider că e normal, din perspectiva mea, ca un bucureștean, ca un om care a condus acest oraș, ca un cetățean, să aibă o gândire despre acest oraș. Nicușor Dan a spus că nu va uita Bucureștiul când merge la Cotroceni. Și că va face chiar mai mult, dacă poate, pentru București de la Cotroceni”, luni, la Antena 3 CNN.

„Eu nu pot să-i fac programul președintelui, dar pot să vă spun că președintele României nu este monarh. Este un om care are opinii, este un om care provine dintr-o luptă politică”, a contiuat acesta.

„Un sprijin atât de important ca al lui Nicușor Dan nu e de colo, dar pentru mine contează ceea ce facem în fiecare zi, ceea ce discutăm cu bucureștenii, să fie votate referendumurile pe buget și pe urbanism, să fie votate în Parlament și să fie puse în practică”, a continuat candidatul USR.

Privind obligațiile unui președintele de a nu face campanie electorală, Drulă a declarat: „Domnul Bolojan, ca președinte interimare, a spus că votează cu Crina Antonescu. Eu sunt cetățean, am un vot, îl voi da domnului Crin Antonescu”.

Tot luni, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a criticat participarea lui Nicușor Dan la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă, afirmând: „Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu șanse”.