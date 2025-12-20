Prima pagină » Politic » Ciucu vrea o „mâță” și la Primăria Capitalei: iubesc pisicile, dar trebuie să fie în siguranță

Ciucu vrea o „mâță” și la Primăria Capitalei: iubesc pisicile, dar trebuie să fie în siguranță

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vorbește despre o posibilă „mascotă” felină la Primăria București: își dorește să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranța ei este pe primul loc și se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.
Gabriel Pecheanu
20 dec. 2025, 14:02, Politic

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, nu exclude ca Primăria Municipiului București să aibă în viitor o pisică adoptată, după exemplul de la Sectorul 6, unde o felină a devenit cunoscută drept mascota neoficială a instituției.

Întrebat dacă va adopta o pisică și la Primăria Capitalei, edilul a povestit că a remarcat deja o pisică abandonată, sterilizată și în vârstă de doi ani, însă spune că siguranța animalului este prioritară.

„Am văzut o pisică foarte drăguță și m-am gândit să o iau, dar mi-e teamă să nu sară de la balcon și să ajungă în trafic. Îmi doresc o mâță, pentru că iubesc pisicile și cățeii, însă trebuie să fie în siguranță. O pisică mai mică s-ar adapta mai bine. Mi-e frică să nu sară, și sar chiar pe Elisabeta. Deci trebuie să fim atenți la siguranța ei”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a adoptat la Primăria Sectorului 6 o pisică, Jessy, devenită rapid mascota neoficială instituției.

