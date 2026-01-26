Prima pagină » Politic » Partidul SENS solicită demararea procedurilor de audit fără majorarea tarifelor STB

Partidul SENS solicită demararea procedurilor de audit fără majorarea tarifelor STB

Partidul SENS solicită, luni, demararea procedurilor de audit la STB fără ca biletele de transport să se majoreze.
Daiana Rob
26 ian. 2026, 21:33, Politic

O parte din bucureșteni sunt într-o situație financiară vulnerabilă, iar această măsură doar va agrava situația lor sau va duce la și mai mult «free riding», adică oameni care vor opta să călătorească fără să plătească, nu pentru că nu își doresc să călătorească corect”, se arată în comunicatul publicat de partidul SENS, pe Facebook. 

Reprezentanții partidului SENS precizează că, într-un oraș sufocat de mașini cum este Capitala, Primăria trebuie să găsească soluții pentru promovarea transportului alternativ, nu să încurajeze transportul cu mașina individuală.

O administrație competentă găsește însă soluții care nu aruncă problema în spinarea cetățenilor. Speram ca cineva care are o experiență de ani de zile în administrație publică să nu vină cu o rezolvare atât de rudimentară…”, arată reprezentanții SENS. 

Primăria Capitalei propune majorarea biletelor de călătorie STB, precum și mărirea amenzii, de la 80 de lei la 200. Momentan, proiectul de hotărâre urmează să fie discutat în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

 

