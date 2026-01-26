Prima pagină » Social » Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele

Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet" în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele

În 2026, transportul public din București se va scumpi semnificativ, iar autoritățile locale propun și majorarea sancțiunilor pentru cei prinși călătorind fără titlu de călătorie valabil. Proiectul de hotărâre care urmează să fie discutat la Consiliul General al Municipiului București pe 29 ianuarie prevede creșteri importante ale tarifelor pentru biletele și abonamentele STB, dar și un cuantum mai mare pentru amenda aplicată călătorilor fără bilet.
Mădălina Dinu
26 ian. 2026

Biletele și abonamentele se vor scumpi

Conform documentului propus, prețul unei călătorii metropolitane cu STB ar urma să crească de la 3 lei la 5 lei, o majorare de aproximativ 66%. Același proiect include și tarife noi pentru titlurile multiple sau abonamentele pe timp determinat: două călătorii/90 minute ar urma să coste 10 lei, zece călătorii 40 de lei, iar abonamentul metropolitan de 24 de ore ar crește la 14 lei față de 8 lei în prezent.

De asemenea, abonamentele pe perioade mai lungi ar urma să fie actualizate astfel:

  • Abonament 72 ore – 30 lei
  • Abonament 7 zile – 45 lei
  • Abonament lunar – 100 lei
  • Abonament redus cu 50% (1 lună) – 50 lei
  • Abonament 6 luni – 500 lei
  • Abonament 12 luni – 900 lei

Tarifele pentru călătoriile care combină mijloacele STB cu metroul sunt, de asemenea, vizate pentru ajustare în proiect.

Amenda pentru mersul fără bilet, majorată
Pe lângă tarifele mai mari, propunerea include și o majorare a amenzii pentru cei prinși fără bilet sau abonament valabil. Conform variantei vehiculate în documentul de proiect, pentru o călătorie la tarif special sau fără titlu de călătorie valabil, contravenția ar putea ajunge la 200 de lei – semnificativ mai mare decât sancțiunile actuale.

Acest nivel de amendă este conceput pentru a descuraja fenomenul călătoriilor neplătite, în contextul în care transportul public se confruntă cu pierderi financiare și nevoie de fonduri pentru funcționare și modernizare.

De când se aplică noile tarife și sancțiuni

Proiectul de hotărâre urmează să fie pus în dezbatere și supus votului în ședința Consiliului General din 29 ianuarie 2026. Dacă va fi aprobat, noile tarife și sancțiuni vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și notificările oficiale către STB.

Autoritățile susțin că această revizuire tarifară răspunde creșterii costurilor operaționale, a inflației și a necesității de finanțare a serviciului de transport public, dar recunosc că măsurile pot fi nepopulare în rândul călătorilor.

Pentru cei care folosesc zilnic transportul în comun, schimbările în tarife și sancțiuni pot însemna costuri semnificativ mai mari pe termen lung, dar și un risc financiar mai mare în cazul în care se urcă în mijloacele de transport fără un bilet sau abonament valid.

 

