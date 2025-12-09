Călin Georgescu întrebat de rezultatul Ancăi Alexandrescu la București

Călin Georgescu a evitat să comenteze rezultatul obținut de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Municipiului București, atunci când a fost întrebat de jurnaliști pe acest subiect.

În loc să răspundă întrebării legate de scorul înregistrat de Alexandrescu, Georgescu a făcut o declarație amplă, cu acuzații dure la adresa autorităților și a clasei politice.

„Le mulțumesc tuturor și îmi dau seama că tot acest sacrificiu nu este în zadar. De aceea le spun să nu-și piardă demnitatea. A trecut un an de când așa-zisul stat a dat lovitura de stat împotriva propriului popor, care a decis să-și conducă singur țara. Poporul român a înțeles că nu există valori creștine, libertate fără Dumnezeu”, a afirmat Călin Georgescu.

El a vorbit și despre alegerile din 6 decembrie 2024, pe care le consideră un moment de cotitură, susținând că voința electoratului ar fi fost ignorată.

„După 6 decembrie 2024, rezultatul este înspăimântător. Ați compromis ideea de democrație, anulând votul a milioane de români. Ați compromis justiția, pe care ați aruncat-o la gunoi. Tineretul este definiția viitorului națiunii, nimeni nu vă dă dreptul să-l compromiteți”, a continuat Georgescu.

În același registru critic, acesta a făcut referire și la situația femeilor din România, lansând acuzații la adresa clasei politice:

„Ați compromis șansele femeilor nobile și harnice din această țară, care, de altfel, sunt majoritatea, și ați promovat țiitoare de partid”, a mai declarat el.