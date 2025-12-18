Prima pagină » Politic » Miruță, despre tensiunile din coaliție: „Ce îi irită fantastic pe cei de la PSD, în special, este că noi în ministerele noastre nu ducem mai departe modul de lucru pe care l-au lăsat ei acolo”

Miruță, despre tensiunile din coaliție: „Ce îi irită fantastic pe cei de la PSD, în special, este că noi în ministerele noastre nu ducem mai departe modul de lucru pe care l-au lăsat ei acolo”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, susține că tensiunile din coaliția de guvernare nu sunt generate de conflicte politice directe, ci de refuzul unor miniștri de a continua practicile moștenite din mandatele anterioare, în special în relația cu PSD.
Andrei Rachieru
18 dec. 2025, 21:04, Politic

Declarațiile au fost făcute în contextul apelului la „resetarea” coaliției lansat recent de premierul Ilie Bolojan.

„Susținem ce face Ilie Bolojan ca premier. Haideți să discutăm foarte asumat. Tensiunea există dacă două părți contribuie la ea. Noi nu am iritat într-un mod direct, pe acuzații politice, partenerii de la PSD sau de la PNL”, a afirmat Miruță.

Potrivit ministrului Economiei, nemulțumirea majoră a social-democraților vine din modul în care sunt gestionate ministerele conduse de actualii miniștri, diferit față de practicile anterioare.

„Ce îi irită fantastic pe cei de la PSD, în special, este că noi, în ministerele noastre, nu ducem mai departe modul de lucru pe care l-au lăsat ei acolo”, a spus Miruță.

Acesta a oferit ca exemplu situația numirilor din companiile de stat, afirmând că a reluat zeci de proceduri de selecție începute, dar niciodată finalizate.

„Astăzi sunt vreo 26 de selecții reluate, pentru că nu s-au terminat de ani de zile. Există proceduri pornite în 2016 care nu s-au încheiat nici astăzi. Vorbim de aproape zece ani”, a declarat ministrul.

Miruță a criticat faptul că, în opinia sa, unii foști miniștri au mimat respectarea legii, menținând proceduri deschise fără a le finaliza.

„Ar fi vrut ca noi să mergem și să o mai ținem încă doi ani, pentru că așa s-a întâmplat până atunci. Noi am spus stop. Asta nu mai facem”, a subliniat el.

Ministrul Economiei a mai precizat că, în cazurile în care au existat nereguli, ministerul va apela la justiție.

„Îi trimitem la parchet pe cei care au greșit, mergem în instanță pe civil să recuperăm prejudiciul. Pentru ei, asta a fost o declarație războinică, doar pentru faptul că nu am făcut ce făceau ei”, a afirmat Miruță.

În final, acesta a respins ideea că ar trebui să se conformeze presiunilor politice din interiorul coaliției.

„Am venit în guvern pe voturile unor oameni cărora le-am spus că fac altceva. Așteptarea că eu să vin în guvern și să fac ce spune un astfel de ministru sau un astfel de partid este nerealistă. PSD nu a luat 100% din voturi”, a conchis ministrul Economiei.

