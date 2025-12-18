Florin Mitroi a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța

„Astăzi, mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Constanța încetează prin renunțare la funcție. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă”, a transmis Florin Mitroi (PNL) într-un mesaj public.

Acesta susține că nu mai poate continua mandatul în condițiile existente în administrația județeană.

„Sunt siderat de dorința acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiții, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Și la fel de siderat sunt și de marea masă a oamenilor politici și a factorilor de decizie în administrație, care aleg să rămână indiferenți, doar ca să își păstreze funcția. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetățeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, a adăugat liberalul.

Florin Mitroi afirmă că a ales să se retragă din funcție în loc să continue mandatul în condiții care i-ar fi limitat activitatea.

„Mi-am dat seama că am două opțiuni: să continui să ocup această funcție până la finalul mandatului, însă să dezamăgesc cetățenii, pentru că nu pot realiza în aceste condiții ce mi-am propus și ce este necesar, fiind limitat, îngrădit, presat în mod constant, sau să renunț la această funcție, din respect pentru voi și pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însă pe altă cale”, a precizat Mitroi.

În mesajul său, Mitroi subliniază că decizia este una asumată.

„Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeți ca pe o decizie onorabilă, și nu o slăbiciune”, a mai transmis acesta.

Florin Mitroi a preluat oficial funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța în octombrie 2024, după ce a câștigat alegerile locale din iunie 2024.