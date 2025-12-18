Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la Guvern

„Astăzi, 18 decembrie 2025, în ședința de guvern, s-a aprobat susținerea financiară a absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a/EN VIII (sesiunea 2025), în valoare de 2.000 de lei pentru fiecare elev, și la examenul național de bacalaureat (sesiunea specială și sesiunea iunie 2025), în valoare de 5.000 de lei pentru fiecare elev”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării într-un comunicat de presă.

Ministerul Educației a precizat că 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la bacalaureat, dintre care 32 în sesiunea iunie 2025, unul în sesiunea specială și nouă la bacalaureatul german, sesiunea iunie 2025.

Totodată, 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au au obținut media 10 la evaluarea națională.

Daniel David: domeniul educației-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că măsura vine în contextul constrângerilor fiscal-bugetare, dar reflectă angajamentul Guvernului față de susținerea performanței în educație.

„Mă bucur că, deși țara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susținere a tinerilor de excepție. Așa cum am mai declarat, domeniul educației-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare – care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât și măsuri fiscal-bugetare – care ne-au salvat salariile și bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare și creștere. Acest demers, după Gala Olimpicilor Internaționali – în care am premiat olimpicii români laureați în competițiile internaționale pe discipline – și completarea fondului de burse pentru studenți prin fonduri europene, arată că, treptat, intrăm în această fază”, a afirmat ministrul Daniel David.