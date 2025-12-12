Ministerul Educației lansează ConsEDU, proiect dedicat consilierii în carieră pentru elevii din învățământul preuniversitar

Proiectul, numit ConsEDU, vizează elevii din ciclul primar, gimnazial și chiar de liceu. Proiectul va fi implementat în peste 2.500 de școli din toată țara și va avea un număr de 9.335 de beneficiari.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, proiectul își propune să creeze un cadru metodologic unitar pentru consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, dar și crearea unui model integrat de abordare la nivel de școală, pentru ca elevii să poată beneficia servicii integrate de consiliere în carieră. Proiectul își propune să dezvolte și parteneriate între școli, dar și angajatorii locali.

„Ne concentrăm atât pe nevoile copiilor – sprijiniți să își construiască traseul educațional și profesional într-o lume aflată în schimbare – cât și pe nevoile profesorilor-consilieri școlari și ale altor categorii de cadre didactice, cărora le punem la dispoziție formare, resurse și repere clare”, a precizat Cristina Marin, managera proiectului ConsEDU

Proiectul este implementat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Universitatea din București, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională – CMBRAE, Casa Corpului Didactic București, dar și Inspectoratul Școlar Județean Iași.