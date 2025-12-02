157 de elevi olimpici români vor fi premiați miercuri de Ministerul Educației. Câți bani primesc

Ministerul Educației organizează miercuri festivitatea de premiere a elevilor laureați la olimpiadele internaționale pe discipline școlare, desfășurate în anul 2025, a profesorilor care i-au pregătit și a școlilor în care elevii studiază.

Evenimentul are loc la Palatul Național al Copiilor București, de la ora 10.00.

Vor fi premiați 157 de elevi olimpici provenind din 72 de unități de învățământ preuniversitar de stat și private, din 29 de județe și municipiul București.

Acești elevi au obținut 206 de medalii, premii și mențiuni la 35 de olimpiade internaționale și olimpiade/concursuri regionale pe discipline (juniori și seniori), dintre care 14 olimpiade la nivel mondial și 21 de olimpiade la nivel european regional.

Ministerul Educației notează că în 2025 s-au înregistrat performanțe istorice pentru România la olimpiadele internaționale de matematică, informatică și astronomie: 16 medalii (dintre acestea, 4 medalii de aur absolut și 12 de aur).

Dintre cei 157 de elevi, unul a obținut șase distincții, 5 elevi au obținut câte patru distincții, 5 elevi câte trei distincții și 19 elevi au obținut câte două distincții.

Din totalul celor 206 de medalii și premii, elevii români au obținut 4 medalii de aur absolut (cu punctaj maxim), 59 de medalii de aur/ premii I, 61 de medalii de argint/premiul al II-lea, 53 de medalii de bronz/ premiul al III-lea, respectiv 29 de mențiuni/diplome echivalente.

Premii în bani

În cadrul Galei olimpicilor internaționali vor fi premiați și cei 179 de profesori care i-au pregătit pe elevi. De asemenea, vor fi recompensate și unitățile de învățământ de proveniență a elevilor.

Iată sumele de bani pe care le acordă Ministerul Educației.

-20.000 lei – premiul I absolut (cu punctaj maxim), 15.000 lei – premiul I/medalie de aur,

-12.500 lei – premiul al II-lea/medalie de argint, 10.000 lei – premiul al III-lea/medalie de bronz

=6.000 lei – mențiune (sau diplome echivalente).

Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în competițiile regionale/balcanice (seniori și juniori) sunt:

-10.000 de lei premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut;

-7500 de lei- premiul I/medalie de aur, 6000 de lei – premiul al II-lea/medalie de argint,

-5000 de lei – premiul al III-lea/medalie de bronz

-3000 de lei – mențiune (sau diplome echivalente).

Pentru profesorii care au pregătit elevul/elevii se acordă un singur stimulent financiar, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul dintre elevii premiați. În situația în care elevul premiat a fost pregătit de doi sau mai mulți profesori, stimulentul financiar se acordă în părți egale tuturor profesorilor pregătitori.

Pentru școală se acordă câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. În acest caz, stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate sprijinirii calității procesului de învățământ, direcționate, cu prioritate, către disciplina/disciplinele la care s-au obținut performanțe școlare.

Fondul total de premiere alocat în acest an de către Ministerul Educației și Cercetării este de peste 4.454.542 lei.