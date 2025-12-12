Prima pagină » Social » Controale ANPC: Produse alimentare expirate, mucegai și murdărie în magazine

Produse alimentare expirate și condiții de igienă precare descoperite în controalele ANPC. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat în perioada 8 - 12 decembrie peste 1.700 de operatori economici din întreaga țară și a dat amenzi de peste 14,4 milioane de lei.
Controale ANPC: Produse alimentare expirate, mucegai și murdărie în magazine
Andreea Tobias
12 dec. 2025, 16:41, Social

Comisarii ANPC au dat 2.029 de amenzi contravenționale și 776 de avertismente operatorilor economici care au încălcat legislația privind protecția consumatorilor.

FOTO: ANPC

Produse neconforme în valoare de peste 1,17 milioane de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Oprirea temporară de la comercializare a vizat produse în valoare de peste 1,57 milioane de lei. 38 de operatori economici au primit ordin de oprire a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Neconformități constatate de ANPC

Principalele neconformități au fost vânzarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită. Comisarii au găsit produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri.

Foto: ANPC

Comisarii au identificat neconcordanțe între țara de origine indicată pe eticheta de raft și cea înscrisă pe ambalajul produsului. Produse de panificație și brutărie prezentau diferențe de gramaj, iar în unele locații lipseau mijloacele de măsurare.

Foto: ANPC

Echipamentele și ustensilele prezentau grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină și impurități. Pavimentul prezenta depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide.

Probleme de depozitare și informare

Operatorii economici nu respectau condițiile și temperaturile de depozitare recomandate de producător. Lipsa informării corecte și vizibile în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen a fost o altă problemă.

Foto: ANPC

Operatorii nu afișau prețurile și alte informații necesare pentru consumatori. Informarea consumatorilor privind produsele oferite spre comercializare era incompletă sau incorectă.

