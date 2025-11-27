În ce ordine trebuie consumate alimentele pentru a evita creșterea glicemiei și a preveni diabetul. Explicația unui biochimist

Dincolo de evitarea alimentelor cu cantități mari de zahăr, precum și a gustărilor dintre mese, biochimistul Jessie Inchauspé avertizează că ordinea în care le consumăm are de asemenea un rol foarte important. Potrivit expertei, ordinea corectă (care nu este respectată întotdeauna) este următoarea:

Legume , deoarece conțin cantități mari de fibre care încetinesc absorbția glucozei în sânge și creează o barieră ce stabilizează aceste niveluri.

, deoarece conțin cantități mari de fibre care încetinesc absorbția glucozei în sânge și creează o barieră ce stabilizează aceste niveluri. Proteine și grăsimi, întrucât pregătesc organismul pentru a procesa carbohidrații, care influențează nivelurile de zahăr din sânge.

și grăsimi, întrucât pregătesc organismul pentru a procesa carbohidrații, care influențează nivelurile de zahăr din sânge. Carbohidrați și zaharuri. Consumați la final, organismul este deja pregătit să îi asimileze, iar probabilitatea apariției vârfurilor de glucoză este mult mai mică.

Dovedit științific

Diverse studii susțin teoria acestei experte, întrucât este vorba despre o tehnică ce are capacitatea de a reduce vârfurile de glucoză cu până la 75%, fără a modifica cantitatea sau tipul alimentelor. Datorită acestui fapt, curba glicemică nu este atât de pronunțată, ceea ce reduce riscul de a suferi de boli cronice și îmbunătățește calitatea vieții, scrie El Economista.

A cunoaște modul în care funcționează corpul nostru atunci când ingerăm alimente este esențial pentru a menține o stare generală de sănătate bună, dincolo de importanța de a alege întotdeauna alimente cât mai sănătoase și naturale.

România se află pe locul opt la prevalența diabetului. Iată câteva date actualizate pentru prevalenţa diabetului (vârsta 20–79 ani) în unele ţări europene, conform datelor International Diabetes Federation (IDF):