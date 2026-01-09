Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente

Este vorba de polițiștii din cadrul Postului din Mogoș, care au fost sesizați joi că singurul cetățean al satului Oncești este izolat din cauza zăpezii și are nevoie de medicamentele de tensiune, care îi sunt indispensabile.

Polițiștii au pornit pe jos spre casa bărbatului de 75 de ani.

Ei au parcurs aproximativ doi kilometri prin zăpada care măsoară peste 50 de centimetri.

Polițiștii au ajuns la locuința bărbatului cu medicamentele necesare, dar și cu câteva alimente, care îi vor fi de folos.

„Misiunea colegilor noștri nu a fost deloc ușoară, dar dorința de a acorda sprijin a învins. Unele misiuni nu se văd din autospeciale și se îndeplinesc pas cu pas, prin zăpadă, frig și liniște”, a transmis IPJ Alba.