Două centre comerciale din Capitală vor deschide de Crăciun și în prima zi din an. Ce program au mallurile și supermarketurile din incinta lor de sărbători

București Mall Vitan și Plaza România

În cele două centre comerciale, vizitatorii vor găsi decoruri festive, oferte sezoniere și o gamă variată de produse pentru cadouri, decorațiuni și ținute de sărbători. Programul anunțat este:

Program de Crăciun

Miercuri 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

Joi 25 decembrie 2025: închis

Vineri 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

Program de Anul Nou

Miercuri 31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

Joi 1 ianuarie 2026: închis

Vineri 2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00

Promenada Mall

Promenada oferă vizitatorilor o campanie dedicată sărbătorilor, cu standuri de împachetare gratuită, personalizare de cadouri, fotografii tematice și o selecție amplă de branduri potrivite pentru sezonul festiv.

Programul galeriei comerciale și food court

24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

1 ianuarie 2026: închis

Din 2 ianuarie 2026: program normal 10.00 – 22.00

World Class Promenada

1 decembrie 2025: 8.00 – 22.00

24 decembrie: 8.00 – 16.00

25 decembrie: închis

26 decembrie: 12.00 – 20.00

31 decembrie: 8.00 – 16.00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Mega Mall

Mega Mall a pregătit un program complex de evenimente de sezon, cu întâlniri cu Moș Crăciun, concerte de colinde, ateliere creative, activări caritabile și un traseu tematic Winter Wonderland cu glob de zăpadă uriaș, tunel de lumini și carusel. Mai mult, anul acesta, centrul comercial va avea deschisă zona de Cinema atât în ziua de Crăciun cât și în prima zi din an.

Galerie comercială și food court

24 decembrie: 10.00 – 19.00

25 decembrie: închis

26 decembrie – 30 decembrie: 10.00 – 22.00

31 decembrie: 10.00 – 18.00

1 ianuarie: închis

Carrefour Mega Mall

24 decembrie: până la ora 19.00

25 decembrie: închis

26 decembrie – 27 decembrie: până la ora 22.00

28 decembrie – 30 decembrie: până la ora 23.00

31 decembrie: până la ora 18.00

1 ianuarie: închis

Cinema City Mega Mall

24 decembrie: 9.30 – 16.00

25 decembrie: 14.00 – 23.00

31 decembrie: 10.30 – 16.00

1 ianuarie: 14.00 – 23.00

World Class Mega Mall

24 decembrie: 8.00 – 16.00

25 decembrie: închis

26 decembrie: 12.00 – 20.00

31 decembrie: 8.00 – 16.00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Program de sărbători AFI Cotroceni

AFi este singurul Mall din Capitală care în ultimii ani a avut mereu deschis în ziua de Crăciun și în prima zi din an. Nici anul acesta nu-și va dezamăgi clienții, fiind deschis după un program special atât cu zona de food court și cinema, dar și supermarketul Auchan.

Centrul comercial

Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Auchan AFI

Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00

Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

Miercuri, 31 decembrie: 07:00 – 19:00

Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Programul de sărbători la Veranda Mall și Carrefour

Pe perioada sărbătorilor de iarnă, Veranda Mall și Carrefour și-au adaptat programul pentru a veni în întâmpinarea cumpărătorilor.

La Veranda Mall, programul este următorul:

1-18 decembrie: 10:00 – 22:00

19-23 decembrie: 10:00 – 22:00

24 decembrie: 10:00 – 19:00

25 decembrie: închis

26-28 decembrie: 10:00 – 22:00

29-30 decembrie: 10:00 – 22:00

31 decembrie: 10:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

La Carrefour, programul este mai extins în unele zile:

1-18 decembrie: 07:00 – 22:00

19-23 decembrie: 07:00 – 23:00

24 decembrie: 07:00 – 19:00

25 decembrie: închis

26-28 decembrie: 07:00 – 22:00

29-30 decembrie: 07:00 – 23:00

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00

Program de sărbători Parklake