Două centre comerciale din Capitală vor deschide de Crăciun și în prima zi din an. Ce program au mallurile și supermarketurile din incinta lor de sărbători

În cele două centre comerciale, vizitatorii vor găsi decoruri festive, oferte sezoniere și o gamă variată de produse pentru cadouri, decorațiuni și ținute de sărbători. Programul anunțat este:
Miercuri 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00
Joi 25 decembrie 2025: închis
Vineri 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00
Miercuri 31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00
Joi 1 ianuarie 2026: închis
Vineri 2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00
Promenada oferă vizitatorilor o campanie dedicată sărbătorilor, cu standuri de împachetare gratuită, personalizare de cadouri, fotografii tematice și o selecție amplă de branduri potrivite pentru sezonul festiv.
24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00
25 decembrie 2025: închis
26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00
31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00
1 ianuarie 2026: închis
Din 2 ianuarie 2026: program normal 10.00 – 22.00
1 decembrie 2025: 8.00 – 22.00
24 decembrie: 8.00 – 16.00
25 decembrie: închis
26 decembrie: 12.00 – 20.00
31 decembrie: 8.00 – 16.00
1 ianuarie: închis
2 ianuarie: 12.00 – 20.00
Mega Mall a pregătit un program complex de evenimente de sezon, cu întâlniri cu Moș Crăciun, concerte de colinde, ateliere creative, activări caritabile și un traseu tematic Winter Wonderland cu glob de zăpadă uriaș, tunel de lumini și carusel. Mai mult, anul acesta, centrul comercial va avea deschisă zona de Cinema atât în ziua de Crăciun cât și în prima zi din an.
24 decembrie: 10.00 – 19.00
25 decembrie: închis
26 decembrie – 30 decembrie: 10.00 – 22.00
31 decembrie: 10.00 – 18.00
1 ianuarie: închis
24 decembrie: până la ora 19.00
25 decembrie: închis
26 decembrie – 27 decembrie: până la ora 22.00
28 decembrie – 30 decembrie: până la ora 23.00
31 decembrie: până la ora 18.00
1 ianuarie: închis
24 decembrie: 9.30 – 16.00
25 decembrie: 14.00 – 23.00
31 decembrie: 10.30 – 16.00
1 ianuarie: 14.00 – 23.00
24 decembrie: 8.00 – 16.00
25 decembrie: închis
26 decembrie: 12.00 – 20.00
31 decembrie: 8.00 – 16.00
1 ianuarie: închis
2 ianuarie: 12.00 – 20.00
AFi este singurul Mall din Capitală care în ultimii ani a avut mereu deschis în ziua de Crăciun și în prima zi din an. Nici anul acesta nu-și va dezamăgi clienții, fiind deschis după un program special atât cu zona de food court și cinema, dar și supermarketul Auchan.
Pe perioada sărbătorilor de iarnă, Veranda Mall și Carrefour și-au adaptat programul pentru a veni în întâmpinarea cumpărătorilor.
1-18 decembrie: 10:00 – 22:00
19-23 decembrie: 10:00 – 22:00
24 decembrie: 10:00 – 19:00
25 decembrie: închis
26-28 decembrie: 10:00 – 22:00
29-30 decembrie: 10:00 – 22:00
31 decembrie: 10:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00
1-18 decembrie: 07:00 – 22:00
19-23 decembrie: 07:00 – 23:00
24 decembrie: 07:00 – 19:00
25 decembrie: închis
26-28 decembrie: 07:00 – 22:00
29-30 decembrie: 07:00 – 23:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00