Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca 2025 își deschide porțile. Ce locații festive sunt anul acesta

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca se inaugurează oficial vineri, 21 noiembrie, când Piața Unirii va căpăta un decor de iarnă și rămâne deschis publicului până pe 1 ianuarie 2026.

Seara de 21 noiembrie include aprinderea luminițelor festive din centrul orașului, un moment simbolic care marchează începutul sezonului rece în Cluj.

Acest an vine și cu o premieră pentru Cluj. Apare pentru prima dată „Christmas Opera Fair”, un eveniment tematic dedicat iernii, desfășurat în Parcul Operei, în zona Ștefan cel Mare.

Ce aduce Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca în 2025

Ediția din acest an are tema „Planeta Crăciun”, astfel că Piața Unirii se transformă într-un spațiu plin de culori, lumini și personaje de sezon. Ornamentația bogată și decorurile speciale creează o atmosferă care trimite direct la magia sărbătorilor.

Printre atracții se află Căsuța lui Moș Crăciun, un loc creat pentru a reda interiorul familiar din povești. Copiii pot intra în universul Moșului și pot vedea și fotografia detalii autentice din universul lui.

Căsuța lui Moș Crăciun, locul unde magia se întâmplă

Căsuța lui Moș Crăciun devine și în acest an locul în care cei mici își folosesc imaginația și își satisfac curiozitatea. Copiii și adulții își pot lăsa dorințele într-un glob de zăpadă care le transformă simbolic în daruri. Este o activitate aparte, prin care vizitatorii se pot apropia de spiritul sărbătorilor.

Organizatorii au adăugat anul acesta mai multe foto corneruri și cabine foto, deoarece consideră că cele mai frumoase amintiri sunt cele păstrate în imagini pe care le poți privi și după mult timp.

De vineri, copiii pot lua parte la ateliere creative în Căsuța lui Moș Crăciun. Programul atelierelor este zilnic între 16:00 și 20:00.

Roata panoramică și caruselul pentru întreaga familie

Zona centrală din Cluj-Napoca devine din nou un loc ideal pentru timp petrecut împreună. Roata panoramică oferă o vedere largă asupra Pieței Unirii împodobite, iar caruselul colorat adaugă farmec întregului târg.

Reni, elfi și alte personaje tematice dau viață atmosferei, în timp ce bradul frumos împodobit din piață va capta toate privirile. Colindele se aud pe tot parcursul evenimentului.

Gusturi bune de sărbători

Planeta Crăciun devine și un spațiu dedicat gusturilor, unde apar atât preparate tradiționale, făcute cu grijă după rețete vechi, cât și opțiuni internaționale. Setea de a descoperi gusturi noi este satisfăcută de cele 75 de căsuțe cu mâncăruri care îi așteaptă pe vizitatori.

Cei care intră în târg găsesc fructe proaspete, plăcinte tradiționale, hot dogi aromați, churros fierbinți, castane coapte și multe dulciuri de sezon, arome ideale pentru serile reci de iarnă, care merg perfect cu vinul fiert.

De asemenea, „Christmas Opera Fair”, la prima sa ediție, are loc între 28 noiembrie și 7 decembrie 2025, în Parcul Operei. Evenimentul urmărește să aducă în centrul Clujului tradiția românească de Crăciun, alături de artă și spirit comunitar.

Pe perioada târgului, parcul se transformă într-un mic sat de iarnă, cu peste 15 căsuțe din lemn, o scenă decorată tematic și o iesle simbolică ce amintește de Nașterea Domnului.

Program primul weekend al Târgului Planeta Crăciun

Vineri, 21 noiembrie

19:00 – Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun și aprinderea luminilor festive

19:10 – 19:40 Concert Paula Rad

20:15 – 21:15 Concert Bosquito

Sâmbătă, 22 noiembrie

19:10 – 20:00 Armonia Music Club

20:15 – 21:15 Argatu

Duminică, 23 noiembrie