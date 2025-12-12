Când ajunge Moș Crăciun la Târgul de Crăciun din Piața Constituției și ce surprize aduce

Evenimentul inaugurează perioada celor mai intense experiențe dedicate familiilor, copiilor și tuturor vizitatorilor dornici să trăiască atmosfera autentică a sărbătorilor de iarnă.

Casa lui Moș Crăciun

Odată ajuns în casa sa de peste 100 de metri pătrați, decorată manual și luminată festiv, Moș Crăciun va fi întâmpinat de colinde, spiriduși și un decor creat special pentru a aduce un plus de magie fiecărui vizitator.

Între 13 și 24 decembrie, cei mici îl vor putea întâlni zilnic, iar fiecare vizită va fi imortalizată printr-o fotografie instant oferită în dar tuturor participanților.

Programul întâlnirilor:

14, 20, 21 decembrie: 10:00–13:00 și 17:00–21:00

15–19, 22–24 decembrie: 12:00–14:00 și 17:00–21:00

Experiențe pentru vizitatori

Pe lângă întâlnirea cu Moș Crăciun, Târgul de Crăciun oferă un spațiu vibrant, alcătuit din 120 de căsuțe cu produse artizanale, lumini de sezon, decorațiuni și preparate tradiționale.

Vizitatorii au acces la carusel, trenuleț, roata panoramică, Sania Zburătoare și Santa’s Express, transformând piața într-un veritabil parc tematic de iarnă.

Spectacole și concerte

Atmosfera festivă este completată de spectacole live pe cele două scene ale târgului.

Sâmbătă, după sosirea Moșului, vor concerta Alina Sorescu și Picii lu’ Soreasca, Far Away From Earth, VUNK și IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro.

Duminică, programul continuă cu Daniel Lazăr, Ioana Uruc, Jo, Bere Gratis și Voltaj. Pe scena urbană, DJ cunoscuți vor mixa piese naționale și internaționale, menținând energia evenimentului.