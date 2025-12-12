Avocat suspendat, trimis în judecată pentru tentativă la tâlhărie în București

Un avocat suspendat în Baroul București a fost trimis în judecată pentru tentativă la tâlhărie. Incidentul a avut loc pe 10 septembrie 2025, în jurul orei 20:25, într-o stație de transport în comun din municipiul București.

Avocatul suspendat a încercat prin smulgere să îi fure persoanei vătămate un lanț de aur. Victima purta lanțul la gât în momentul tentativei de tâlhărie.

Dosarul a fost trimis spre judecată Curții de Apel București.

Parchetul a propus menținerea măsurii controlului judiciar dispusă față de inculpat.