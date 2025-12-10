AUR acuză Guvernul Bolojan de prelungirea concesiunii Neptun pentru OMV în condiții netransparente

Potrivit acestuia, prelungirea concesiunii Neptun ar fi fost decisă la presiunea grupului austriac OMV, în timp ce legislația ar fi impus retragerea licenței și amendarea companiei.

Conform declarațiilor lui Peiu, Guvernul ar fi aprobat Actul adițional nr. 7 la acordul de concesiune, extinzând perioada de explorare până la 9 noiembrie 2027.

Senatorul afirmă că hotărârea vine după o serie de șapte acte adiționale, toate clasificate, care vizează prelungirea concesiunii Neptun în beneficiul titularilor OMV Petrom și Romgaz Black Sea Limited.

El susține că, în lipsa unei prelungiri, Guvernul ar fi trebuit să retragă concesiunea și să aplice o amendă de 20 de milioane de euro.

Suspiciuni privind influența OMV în prelungirea concesiunii Neptun

AUR invocă și contextul întâlnirilor avute de Alfred Stern, președintele OMV, în septembrie la București, precum și vizita premierului Bolojan la Viena la începutul lunii decembrie.

Potrivit declarațiilor politice, discuțiile ar fi vizat solicitări de prelungire fără licitație a licențelor care expiră în 2025 și 2027, modificarea legislației off-shore și influențarea implementării noului Cod de guvernanță al Bursei de Valori București. Niciuna dintre aceste întrevederi nu a fost detaliată oficial, susține Peiu.

Promisiunile AUR privind transparența după prelungirea concesiunii Neptun

În reacție la prelungirea concesiunii Neptun, senatorul AUR promite că un eventual guvern condus de partid va desecretiza toate contractele de concesiune a resurselor minerale, inclusiv actele adiționale.

El afirmă că actuala lipsă de transparență ar priva contribuabilii de informațiile privind administrarea resurselor statului.