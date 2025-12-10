AUR a depus moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”

Parlamentarii AUR au depus miercuri în Senatul României moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, prin care este denunțată situația gravă din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de cetățeni au fost lăsați fără apă potabilă, apă caldă și căldură, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”.

Moțiunea descrie „catastrofa provocată de incompetența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care, deși a știut despre procedura de golire a barajului Paltinu și despre riscurile aferente, nu a intervenit pentru a preveni prăbușirea alimentării cu apă în 13 localități, închiderea spitalelor și sistarea funcționării centralei de la Brazi”.

Parlamentarii AUR susțin că lipsa apei și efectele în lanț au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic național și serviciile esențiale pentru comunitățile afectate.

AUR acuză ministerul condus de Diana Buzoianu de incapacitate, indiferență, inactivitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor recurente de criză, precum și de „ignoranță cu iresponsabilitate criminală” față de vulnerabilitățile barajelor și acumulărilor din România. Totodată, moțiunea îl indică drept principal responsabil pe premierul Ilie Bolojan, care nu a dispus o anchetă guvernamentală reală și a lăsat-o chiar pe ministră să investigheze propria catastrofă.

Prin această moțiune simplă se cere premierului Bolojan intervenția directă pentru identificarea urgentă a responsabililor și aplicarea imediată a măsurilor necesare pentru ca politicile publice ale țării „să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenților și a impostorilor”.

Buzoianu: A fost creată o panică națională prin propagarea unor fake news-uri

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată, luni, în plenul Camerei Deputaților pentru a explica situația gravă creată de lipsa apei potabile în localitățile din zona acumulării Paltinu, județul Prahova.

Pe parcursul dezbaterilor, membri ai AUR și PSD i-au cerut să părăsească sala. „Demisia!”, s-a strigat din rândul participanților.

„Am avut un obiectiv clar, și anume să aducem apă în localitățile care sunt astăzi afectate de această criză. Am făcut tot ce ține de mine și de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităților de la nivel local și național, există apă în toate localitățile și urmează ca în perioada următoare, după ce se realizează toate verificările de către DSP, să fie și apă potabilă.”, a spus Buzoianu.