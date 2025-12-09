Nicușor Dan despre votanții AUR: Apropiere AUR de narativele pro-ruse va reașeza opinia publică

„Am spus că motivația celor mai mulți dintre ei este o revoltă față de modul în care s-a făcut politică și administrație în România. Am spus asta de mai multe ori. Și că, în acest moment, oamenii aceștia care sunt nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în România, spun că orice e mai bine decât cei care guvernează acum”, a declarat marți, Nicușor Dan, întrbat despre portretul alegătorului AUR.

Președintele a adăugat: „Și atunci ei, găsind un singur vehicul electoral către care, în momentul acesta, se pot îndrepta, se îndreaptă către un partid care are în program elemente care sunt anti-europene, ba chiar pro-ruse”.

Președintele a declarat că pe măsură ce apropierea AUR de narativele pro-ruse va deveni mai solidă, se vor produce schimbări în percepția publicului: „Eu sunt convins că, pe măsură această apropiere AUR de narativele pro-ruse, care este cumva destul de abstractă, va deveni mai concretă, vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului”.