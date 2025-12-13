Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre creșterea extremismului: A fi naționalist este absolut legitim

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că simpatia pentru AUR nu este în sine îngrijorătoare, dar avertizează asupra preluării narativelor pro-ruse și spune că statul trebuie să recâștige încrederea oamenilor în politică.
Sursa foto: Alexandra Pangrea / MediafaxFoto
Alexandra-Valentina Dumitru
13 dec. 2025, 23:36, Politic

Șeful statului a fost întrebat, la 40 de întrebări cu Denise Rifai, despre creșterea popularității suveraniștilor și a formațiunilor extremiste, cât și despre avansul AUR în sondaje.

„Întrebare foarte bună și aș preciza puțin termenii. În momentul de față avem, cumva, în sondaje, o simpatie pentru AUR undeva la 40%. Dar multe din atributele acestei categorii de oameni nu sunt deloc îngrijorătoare. Adică a fi naționalist nu e o chestiune, cum să zic, e o chestiune absolut legitimă. A dori păstrarea tradițiilor sau ceva de felul ăsta e legitim. A pune în discuție anumite funcționări ale Uniunii Europene este legitim și anumite moduri de a lua decizii sunt legitime”.

Președintele României a subliniat că linia de demarcație devine problematică în momentul în care discursul politic preia mesaje externe ostile și alimentează campanii de dezinformare.

„Unde este, într-adevăr, îngrijorător este când ai un partid care ia copy-paste narativele Moscovei. Aici, într-adevăr, este îngrijorător și acesta este unul dintre motivele naționale pentru care nu trebuie să facem asta. Inclusiv modul de a te raporta la războiul din Ucraina și a vedea campaniile de dezinformare care se duc pe teritoriul național este îngrijorător. Ce trebuie noi să facem este, pe de o parte, să recâștigăm încrederea oamenilor în politică și administrație, așa cum trebuie să o facă partidele care sunt la guvernare astăzi, și să reușim, în dialogul public, să decantăm ce este legitim și ce este nelegitim din ceea ce se spune”.

