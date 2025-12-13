De ce contează dovada interferenței ruse în alegerile din 2024? Nicușor Dan: Oamenii cred că alegerile au fost anulate ilegal

Președintele a fost întrebat când va fi desecretizată ședința CSAT din noiembrie 2024 care a precedat anularea alegerilor și cât de important este ca statul român să dovedească interferența rusă în procesul electoral.

„Trebuie să închidem acest capitol”

„Foarte important, pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulți, mulți dintre români în momentul de față cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare n-a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câștige. Și oamenilor acestora trebuie să le dăm toate elementele și, pe de altă parte, am reușit asta în mare măsură pe plan extern, pentru că au fost multe alte state care între timp au spus că există o influență rusă în Europa care s-a manifestat în alegerile din România și, de asemenea, și pentru partenerii noștri trebuie să închidem acest capitol și să venim cu un raport care să fie complet pe ce s-a întâmplat în România. Deci este foarte important”, a spus președintele la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Președintele României a mai spus că raportul privind ingerințele externe este în curs de finalizare și că desecretizarea unor documente va face parte dintr-un demers mai amplu de clarificare.

„În două, trei luni, vom ieși cu un raport”

„Probabil că în două luni, trei luni de acum o să fim pregătiți să ieșim cu un raport. Se tot vorbește de acea desecretizare din agenții, da, se va întâmpla și asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblu. Adică noi avem atacuri cibernetice, avem campanii de dezinformare, am avut și câteva încercări de sabotaj, mult mai puține decât în Polonia sau în alte țări, dar le avem și pe acestea, și ele toate împreună fac o imagine a unei campanii, a așa-numitului război hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva României, iar sarcina noastră nu este doar să ieșim cu un raport, ci să ieșim cu un raport care să convingă oamenii că într-adevăr asta s-a întâmplat”.