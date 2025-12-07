Prezență la vot în București mult mai scăzută în primele două ore decât în 2024

Prezența la vot în Capitală este semnificativ mai scăzută decât la alegerile din anul trecut, înregistrându-se aproape jumătate din numărul votanților.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 1,89, fiind înregistrați 4.115 votanți, față de 7.819 în 2024

În Sectorul 2 au votat 5.516 persoane, adică 1,34%, comparativ cu 10.538 în 2024.

În Sectorul 3 sunt 6.234 de votanți, adică 1.42%, față de 12.069 în 2024.

În Sectorul 4 au fost 5.073 de persoane la urne, adică 1,87%, comparativ cu 9.038 în 2024.

În Sectorul 5 s-au prezentat 4.105 persoane, aducă 1.70%, față de 8.166 în 2024.

În sectorul 6, prezența este de 1,93%, 6.256 de persoane au votat, comparativ cu 11.212 în 2024.

La alegerile din 2024, priamr general a ieșit Nicușor Dan, însă acesta a renunțat la mandat când a devenit președintele României.