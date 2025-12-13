S-a simțit Nicușor Dan trădat de Ilie Bolojan în legătură cu creșterea TVA-ului? „Nu puteam să fac un scandal din asta”

Șeful statului a fost întrebat, la 40 de întrebări cu Denise Rifai, despre angajamentul asumat în campania electorală privind menținerea cotei TVA la 19%, în contextul în care Guvernul a decis ulterior majorarea acesteia la 21%, și dacă se consideră trădat de premierul Ilie Bolojan.

„Puteau reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul”

„Eu cred că pe chestiunile mari există bună credință de la fiecare din partidele și implicit de la liderii partidelor care sunt implicați în această coaliție. Când am făcut promisiunea și când am numit primul-ministru, vă aduceți aminte că a fost cam o lună între preluarea mandatului și numirea guvernului, în acea lună am discutat cu foarte multă lume din structurile statului, de la Ministerul Finanțelor, din diferite locuri unde se cheltuiau banii, de la ministerul fondurilor, și am venit cu o schemă, o structură de buget național cu niște măsuri care, în opinia mea, puteau reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul, pentru că creșterea TVA însemna creșterea de prețuri și scăderea cu cam 10% a puterii de cumpărare a românilor, ceea ce este foarte important”, a spus Dan.

Președintele României a mai spus că menținerea TVA a fost o condiție explicită impusă la formarea Guvernului, însă Executivul a revenit ulterior asupra acestei decizii, iar el a ales să nu genereze un conflict politic.

„Oamenii ne vor evalua pe toți”

„Asta a fost condiția pentru că am fost întrebat atunci cum pot impune acest lucru, deși nu este o atribuție executivă, și am spus impunând guvernului, și asta am făcut la formarea guvernului, condiția mea a fost să nu crească TVA-ul. O săptămână sau zece zile mai târziu, guvernul a spus că nu se poate altfel. În condițiile în care era România atunci, nu puteam să fac un scandal din asta. Pe scurt, asta a fost. Eu cred că fiecare dintre partide și liderii partidelor lucrează cu bună credință, iar oamenii ne vor evalua pe toți”.