Ilie Bolojan, despre sistemul de justiție: „o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor”

„Ca și în lumea politică și în lumea justiției, o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Autoritatea, credibilitatea, are o legătură directă cu încrederea. Dacă există o încredere bună, ceea ce din păcate nu există, o sentință judecătoarească este credibilă. Dacă nu, ea poate fi contestată. Așa este și într-o decizie de tip public sau administrativ”, a afirmat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Șeful Guvernului a arătat că unul dintre principalele motive pentru care oamenii nu mai au încredere în justiție este lipsa de coerență a deciziilor instanțelor.

„Și, de fapt, ce-și doresc oamenii sau de ce au un sentiment de neîncredere? Ar vrea ca la instanțe diferite, în spețe identice, să aibă sentințe identice. Dacă sentințele diferă de la o instanță la alta în aceeași speță, sau într-o singură speță, acum un an ai luat o sentință, peste două ani de zile este una cu totul diferită, vă puteți imaginea că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă. Senzația de nedreptate este mare”, a spus premierul.

Calitatea legilor, factor esențial pentru credibilitatea actului de justiție

În acest context, Bolojan a indicat calitatea legislației drept un element esențial.

„Asta înseamnă calitatea legilor, după ce legi lucrezi, cu cât avem legi mai bune, mai clare, mai fără echivoc, ipotetic, interpretarea, posibilitatea de interpretare scade”, a adăugat acesta.

Premierul a atras atenția asupra modului în care este administrat sistemul de justiție, precizând că organizarea poate influența semnificativ durata și eficiența proceselor.

„Al doilea element de bază pentru sistem este administrarea sistemului de justiție, cum sunt organizate, cum se fac completele, cum se aleg oamenii. Administrarea e foarte importantă, pentru că administrarea poate să-ți impacteze pe lungimea unui proces. Dacă e o organizare bună, în administrație un șantier și un constructor bun se termină într-un an, doi. Dacă e o organizare proastă și un constructor prost, durează trei, patru ani de zile. Și în justiție, organizarea asta contează foarte mult”, a declarat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul are competențe limitate în raport cu actul de justiție, însă poate analiza și promova eventuale modificări legislative.

„Mâine va fi prima întâlnire, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare, care ar putea să țină de guvern. Pentru că noi, dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată că ar îmbunătăți lucrurile, cu semnalele care ne vin din interior, și sunt susținute de coaliție, deci de lumea politică, le putem promova. Vor fi supuse analizei coaliției, dacă vor fi susținute, pot fi promovate de guvern printr-un proiect de lege, și așa mai departe”, a spus Bolojan.

Ce spune Bolojan despre rolul președintelui României în sistemul de justiție

Ilie Bolojan a fost întrebat și despre declarațiile președintelui Nicușor Dan privind Consiliul Superior al Magistraturii.

„Aici am văzut că domnul președinte a făcut referire la ideea unei consultări, a unui referendum care să vadă care este percepția din interior, cum se va face această consultare sau acest referendum, îl va clarifica domnul președinte. Spre deosebire de guvern, în calitate de președinte al României, participă și conduce ședințele CSM. Deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în așa fel încât să se vadă care sunt abordările”, a mai declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.