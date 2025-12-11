Nicușor Dan, despre criza din justiție: Lucrurile sunt foarte serioase. Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp”

Președintele Nicușor Dan spune că atunci când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.

Astfel, el invită toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție „fără limită de timp” luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.

„Aștept înscrieri la adresa [email protected]. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected]. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”, scrie Nicușor Dan pe Facebook.

El precizează că în toată săptămâna 15–19 decembrie este plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte, acesta fiind motivul pentru care a programat discuția cu magistrații pentru data de 22 decembrie.

Peste 170 de magistrați semnează un mesaj de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu: „Tăcerea nu este o opțiune”

Peste 170 de judecători și procurori au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, transmit semnatarii.

Magistrații semnatari au transmis că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate” și că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”.

„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate.

Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.