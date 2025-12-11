Război între magistrați. Justiția ruptă în două. Două tabere își aruncă acuze una la adresa alteia

Investigația Recorder a reușit să readucă justiția pe primele paginii ale publicaților din România. Iar evenimentele din ultimele 48 de ore ne arată mai mult ca oricând că justiția din România este în acest moment ruptă în două: o tabară reformistă ce a ieșit public și și-a asumat acum cu nume și prenume cotestarea modului în care se aplică legea în România și o tabară centrată în jurul Curții de Apel București și a liderei ICCJ, Lia Savonea, ce dorește menținerea statu-quo-ului.

Scrisoarea de solidaritate: aproape 200 de magistrați își asumă public o poziție

În această seară, aproape 200 de judecători și procurori au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, ce se află în centrul mișcării ce și-a asumat să conteste actualul mod în care funcționează justiția. Mesajul semnatarilor este unul ferm:

„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.”

CAB: Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat

În schimb conferința extraordinară a Curții de Apel București (CAB) a arătat că tabară ce dorește menținerea statu-quo-ului nu dă înapoi.

„Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar. […] Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat” a spus preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsenie.

Președinta CAB în conferința de o oră a lansata atacuri la judecătorii ce au apărut în investigație și pus sub semnul întrebării activitatea și moralitatea acestora. Dar nu a făcut-o singură. La pupitru s-a aflat întrega conducere a CAB și în spate erau zeci de judecători ce pe parcursul întregi conferințe nu au avut obiecții cu privire la afirmațiile Nicoletei Arsenie. Că au făcut-o asta din teamă sau chiar susțineau mesajul, nu putem știi.

Ruptură din justiție pare să se contureze în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

Secția de procurori condusă de vicepreședintele CSM, procurorul Claudiu Sandu, anunță verificări după materialul Recorder și spune că a sesizat de mai multe ori miniștrii Justiției și pe decidenții politici privind nevoia de schimbare a legii, arată secția într-un comunicat transmis joi, după conferința intempestivă a Curții de Apel București.

Reacția procurorilor este diferită semnificativ cu reacția oficială a CSM condus de judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin Secția pentru judecători, a emis un comunicat oficial în care reacționează la materialul de presă publicat de Recorder, calificând reportajul drept parte a unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești.

În documentul remis presei, CSM precizează că „Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și a încrederii față de persoane aflate în funcții de conducere, care au avut poziții publice constante în favoarea independenței judecătorilor, condiție esențială pentru protecția drepturilor și libertăților cetățenilor”.