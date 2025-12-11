Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. O judecătoare: Mărturiile din filmul Recorder spun adevărul / Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate

UPDATE 12:55 Despre situația judecătorilor delegați de CAB

Președinta CAB a fost întrebată de jurnaliști de ce sunt 50 de judecători delegați din 200 de pe schema Curții de Apel.

Dinamica personalului în cadrul instanței CAB, nu se întâmplă să avem probleme toți în același timp. Teleorman are 6 judecători din schema din 20. Dacă puterea executivă va decide să ia aceste diurne, vom rămâne cu 4”, a fost răspunsul acesteia.

De asemenea, președinta CAB a mai menționat că s-au organizat concursuri și că nu au fost candidați ca să se înscrie. „Cererea de transfer este opțiunea judecătorului, nu pot să îi cer judecătorului să facă transfer”, a mai spus Arsenie.

UPDATE 12:45 Moment tensionat cu presa

Cu puțin timp în urmă, în timpul conferinței, a avut loc un moment tensionat cu presa. Președinta CAB a refuzat să spună motivul pentru care un judecător a fost scos din completul care judeca un dosar, deși jurnaliștii insistă.

„Înlocuirea în compunerea completului de judecată se face în contextul regulamentului de ordine interioară”, a fost răspunsul președintei CAB. Ulterior, jurnaliștii au insistat cu întrebări, pentru clarificarea situației.

UPDATE Președinta Cab acuză campanii de delegitimare a Justiției: Se creează un mediu ideal pentru contestarea morală a soluțiilor din dosarele grele

Președinta Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie, avertizează că justiția este ținta unei campanii coordonate de delegitimare, în contextul finalizării unor dosare grele de către DNA, acțiuni care urmăresc să submineze încrederea publică înainte de pronunțarea verdictelor.

Potrivit președintei Curții de Apel București, sistemul judiciar este supus unei campanii de „linșaj mediatic” și „demonizare”, prin contestarea întregii structuri de organizare, ridiculizarea conducerii și promovarea unor mesaje manipulate, uneori sub aparenta reprezentare profesională a unor persoane cu „eșec profesional-personal”. Arsenie pune întrebarea-cheie: „Cine beneficiază de delegitimarea simultană a DNA și a Curții de Apel București? Vedem acțiuni cu țintă de a crea haos controlat. Sincronizarea nu este accidentală”.

Mai multe detalii, AICI.

UPDATE Președinta CAB, despre judecătoarea Panioglu

Președinta CAB a mai subliniat, în cadrul conferinței, că judecătoarea Daniela Panioglu deținea un apartament încă din 2011 și ar fi cerut în mod ilegal chirie decontată de stat.

„În timp ce invocă exigențe morale, a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe. O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a spus președinta CAB.

De asemenea, Liana Nicoleta Arsenie a pornit o serie de înregistrări care susține că sunt din sala de judecată unde judecător este Daniela Panioglu, în care se aud urlete: „Îl apărați? Ce își retrage clientul dvs? E logic, doamna avocat? Doamna avocat, vreți să vă trimitem la cursuri de drept?”, se aude, printre altele, în înregistrare.

UPDATE Președinta CAB, despre declarațiile judecătorului Beșu

„Cu privire la soluția pe care o critică judecătorul Beșu, trebuie subliniat că CAB a salvat dosarul de la prescripție. O eventuală schimbare de încadrare ulterioară nu afectează competența CAB. Prin urmare, o evaluare profesionistă a instituțiilor conduce la concluzia că soluția CAB este una care nu expune soluționarea la prescriere. Încălcarea dispozițiilor legale nu poate fi justificată de riscul prescripției răspunderii penale. Prescripția răspunderii penale nu poate fi o cauză să nu fie respectate alte reguli din codul de procedură penală”, a spus președinta Curții de Apel București.

UPDATE Președinta Curții de Apel București: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate

(…) suntem aici pentru a trage atenție asupra gravității situației, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru că în lumina celor pe care le vom prezenta, să facem apel la întreaga comunitate media să verifice faptele efective raportate la narațiunile manipulative și false. Totodată, astăzi, cerem în mod public tuturor organismelor abilitate din ordinea juridică constituțională a statului român să procedeze la verificarea tuturor acuzațiilor formulate în această perioadă și să prezinte public rezultatul acestor verificări. Am învățat cu toții, judecători și procurori, că justiția se realizează prin înalta curte și prin celelalte instanțe organizate conform legii”, a spus președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie.

Ulterior, președinta CAB a prezentat date referitoare la dosarul Vanghelie. Citând un paragraf din motivare, în care a fost invocată prescripția răspunderii penale, aceasta subliniază că termenul de prescripție s-ar fi împlinit încă din anul 2017, deși dosarul a ajuns la CAB în anul 2021.

UPDATE O judecătoare spune că mărturiile din documentar sunt adevărate

O judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, la conferinţa de presă organizată de instanţă după ancheta Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu.

„Este adevărat tot ce zice. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera. O parte dintre colegi sunt de acord cu mine. Nu a fost nici ofițer acoperit colegul nostru, a fost toată viața magistrat. Ei știu că nu mint. Dacă nu îl cred pe Laurențiu, să mă creadă pe mine”, a spus aceasta.

Știrea inițială:

Curtea de Apel București susține, în aceste momente, o conferință de presă, după dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder. Este pentru prima oară când conducerea Curții de Apel decide să vină în fața publicului, prin intermediul presei, într-un asemenea context.

În documentarul publicat marți de Recorder, mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, dar alții asumați, precum fostul șef DNA Crin Bologa, procurorul militar Liviu Lascu sau judecătoarea Andrea Chiș au descris culisele sistemului de justiție.