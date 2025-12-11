Guvernul României, ședință astăzi pe tema modificărilor din legislație privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă

Guvernul României anunță o agendă încărcată pentru ședința de joi.

Sunt prevăzute în dezbatere proiecte care vizează actualizarea legislației privind prevenirea hărțuirii și violenței la locul de muncă, reorganizarea Gărzii de Mediu și aprobarea depășirii unor limite de plăți la Senatul României, Ministerul Energiei și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Proiectul care modifică Legea securității și sănătății în muncă 319/2006 introduce obligații suplimentare pentru angajatori în direcția prevenirii violenței și hărțuirii în toate formele lor.

Documentul care va fi discutat include sancțiuni contravenționale între 3500 și 7000 de lei pentru nerespectarea acestor obligații.

Modificările propuse pentru Codul muncii clarifică noțiunile de violență și hărțuire în relațiile de muncă și definesc principii generale de protecție la locul de muncă.

Proiectul extinde protecția angajaților în mai multe tipuri de activități și introduce sancțiuni cu rol disuasiv, astfel încât drepturile salariaților să rămână protejate.

Controlul aplicării acestor reguli revine Inspecției Muncii.

Un alt proiect modifică Legea 108/1999 privind organizarea Inspecției Muncii și stabilește că inspectorii nu au obligația de a păstra confidențială identitatea persoanei care depune o sesizare privind discriminarea sau hărțuirea la locul de muncă.

Pe ordinea de zi se află și memorandumuri care privesc aprobarea semnării Convenției pentru crearea unei Comisii Internaționale referitoare la cererile de despăgubiri pentru Ucraina.

Guvernul analizează și aderarea României la Agenția Europeană pentru cerințe educaționale speciale și educație incluzivă EASNIE.

Un alt proiect de lege este cel care transpune Directiva europeană ESAP, cu scopul creării unui punct unic de acces la informații pentru servicii financiare, piețe de capital, durabilitate.

Pe agendă apare și proiectul de ratificare a Acordului de parteneriat dintre Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și membrii Organizației statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de altă parte, semnat la Apia, Samoa, pe 15 noiembrie 2023.

Guvernul dezbate și o ordonanță de urgență care permite alocarea de fonduri din bugetul de stat pentru operatori economici ce gestionează infrastructură aeroportuară.

Un alt act normativ prorogă termene pentru menținerea facilităților de transport intern destinate veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor.

Executivul analizează și desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, aflată în subordinea Guvernului.

Este în dezbatere ca activitatea acestuia să treacă la Ministerul Culturii prin fuziune prin absorbție.

În agendă apar și măsuri pentru consolidarea incluziunii sociale, între care înființarea Comisiei naționale privind incluziunea socială CNIS, cu reprezentanți ai instituțiilor relevante.

Tot pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre pentru investiții precum „Modernizare DN 28B Târgu Frumos Botoșani”, „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă București”, „Varianta de ocolire Gura Humorului”, „Autostrada de centură București”, „Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno bulgar al Dunării”.

Guvernul analizează și schimbări privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu.