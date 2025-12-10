Un parlamentar acuză Guvernul de indiferență în cazul blocului avariat din Rahova: Câte vieți trebuie să mai fie distruse ca să-și amintească faptul că România are cetățeni, nu doar taxe?

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, lansează noi critici dure la adresa Guvernului, în contextul situației din Rahova, unde un bloc grav avariat în urma unei explozii continuă să rămână în pericol de prăbușire. Enache afirmă că autoritățile au abandonat locatarii și că statul „asistă impasibil” la propria tragedie.

„Rahova trăiește de aproape două luni cu un bloc rupt în două, înclinat, sfâșiat, gata să cadă peste cei care încă speră la o minimă intervenție a statului. Două luni în care Guvernul și toată coaliția ne demonstrează încă o dată că trăim sub o conducere incapabilă, indiferentă și complet ruptă de realitate”, a declarat acesta.

Enache spune că, după explozia soldată cu victime și distrugeri majore, autoritățile „au pozat în salvatori doar câteva ore”, declanșând Planul Roșu și făcând declarații publice, însă ulterior au dispărut, lăsând loc liniștii „vinovate”.

„Experții au spus că blocul este în pericol de prăbușire. Iar statul? Statul asistă impasibil, ca un spectator plictisit la propria tragedie. În loc să își asume responsabilitatea, să urgenteze consolidările, să asigure sprijin real oamenilor rămași fără nimic, coaliția se îngroapă în ședințe sterile”, afirmă liderul AUR.

Potrivit acestuia, situația din Rahova nu reprezintă o simplă eroare administrativă, ci „un act de dispreț față de cetățeni”, în condițiile în care autoritățile tratează drama oamenilor ca pe „o știre de ieri”.

„Când un bloc stă să cadă și statul stă să tacă, tragedia nu mai este un accident, este consecința directă a unei guvernări care și-a pierdut orice urmă de responsabilitate”, a mai spus Mihai Enache.

Explozia blocului din Rahova

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute și primele rețineri în cazul exploziei blocului din Rahova. Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.