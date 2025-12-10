Prima pagină » Politic » Un parlamentar acuză Guvernul de indiferență în cazul blocului avariat din Rahova: Câte vieți trebuie să mai fie distruse ca să-și amintească faptul că România are cetățeni, nu doar taxe?

Un parlamentar acuză Guvernul de indiferență în cazul blocului avariat din Rahova: Câte vieți trebuie să mai fie distruse ca să-și amintească faptul că România are cetățeni, nu doar taxe?

Un parlamentar acuză Guvernul de indiferență în cazul blocului avariat din Rahova, după aproape două luni în care imobilul grav afectat de explozie a rămas în pericol de prăbușire fără intervenții decisive din partea autorităților: „Câte vieți trebuie să mai fie distruse ca să-și amintească faptul că România are cetățeni, nu doar taxe?”.
Un parlamentar acuză Guvernul de indiferență în cazul blocului avariat din Rahova: Câte vieți trebuie să mai fie distruse ca să-și amintească faptul că România are cetățeni, nu doar taxe?
Foto: Alexandra Pandrea / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
10 dec. 2025, 09:31, Politic

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, lansează noi critici dure la adresa Guvernului, în contextul situației din Rahova, unde un bloc grav avariat în urma unei explozii continuă să rămână în pericol de prăbușire. Enache afirmă că autoritățile au abandonat locatarii și că statul „asistă impasibil” la propria tragedie.

„Rahova trăiește de aproape două luni cu un bloc rupt în două, înclinat, sfâșiat, gata să cadă peste cei care încă speră la o minimă intervenție a statului. Două luni în care Guvernul și toată coaliția ne demonstrează încă o dată că trăim sub o conducere incapabilă, indiferentă și complet ruptă de realitate”, a declarat acesta.

Enache spune că, după explozia soldată cu victime și distrugeri majore, autoritățile „au pozat în salvatori doar câteva ore”, declanșând Planul Roșu și făcând declarații publice, însă ulterior au dispărut, lăsând loc liniștii „vinovate”.

„Experții au spus că blocul este în pericol de prăbușire. Iar statul? Statul asistă impasibil, ca un spectator plictisit la propria tragedie. În loc să își asume responsabilitatea, să urgenteze consolidările, să asigure sprijin real oamenilor rămași fără nimic, coaliția se îngroapă în ședințe sterile”, afirmă liderul AUR.

Potrivit acestuia, situația din Rahova nu reprezintă o simplă eroare administrativă, ci „un act de dispreț față de cetățeni”, în condițiile în care autoritățile tratează drama oamenilor ca pe „o știre de ieri”.

„Când un bloc stă să cadă și statul stă să tacă, tragedia nu mai este un accident, este consecința directă a unei guvernări care și-a pierdut orice urmă de responsabilitate”, a mai spus Mihai Enache.

Explozia blocului din Rahova

În data de 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc situat în Sectorul 5 al Capitalei, pe Calea Rahovei. În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie au fost făcute și primele rețineri în cazul exploziei blocului din Rahova. Trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Autoritățile române s-au chinuit aproape 20 de ani să expulzeze un irakian suspectat de legături cu gruparea teroristă Al-Qaida
Libertatea
Tabel zodii | Cât de mult minți, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai mincinoși nativi
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor