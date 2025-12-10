Prima pagină » Știri externe » Evaluarea dură a președintelui SUA la adresa Europei reaprinde tensiunile transatlantice

Evaluarea dură a președintelui SUA la adresa Europei reaprinde tensiunile transatlantice

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o evaluare dură privind conducerea Europei într-un interviu de 45 de minute acordat publicației Politico, acuzând statele europene de „slăbiciune”, „decădere” și incapacitatea de a gestiona războiul din Ucraina și politicile de migrație.
Donald Trump. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 dec. 2025, 08:32

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru Uniunea Europeană, deja tulburată de publicarea noii strategii americane de securitate națională.

Critici dure privind războiul din Ucraina în contextul evaluării dure a președintelui SUA

Trump a susținut că liderii europeni „vorbesc, dar nu produc rezultate”, afirmând că prelungirea conflictului ar fi responsabilitatea Europei și Ucrainei. El a sugerat că, fără el la Casa Albă, „lumea ar fi ajuns în Al Treilea Război Mondial”, subliniind că Rusia se află în „poziție mai puternică”.

Criticii avertizează însă că abordarea administrației Trump a contribuit la încurajarea Kremlinului.

Pe de altă parte, Trump a declarat că revenirea sa în funcție ar fi determinat numeroși membri europeni ai NATO să își majoreze cheltuielile pentru apărare, lucru confirmat de mai multe guverne europene, se arată într-o analiză Sky News.

Strategia americană și tensiunile cu Berlinul

Documentul strategic publicat de Washington a stârnit reacții ferme la Berlin. Cancelarul german Friedrich Merz a catalogat unele pasaje drept „inacceptabile din perspectiva Europei”, afirmând că Uniunea Europeană nu are nevoie de SUA pentru „a salva democrația”.

Merz a subliniat și necesitatea ca Europa să devină mai autonomă în materie de securitate, avertizând totodată că „America singură nu poate fi în interesul american”.

Politici migratorii contestate de Trump și riscuri politice

Trump a acuzat statele europene că „își distrug țările” prin politicile lor de imigrație, susținând că multe dintre acestea „nu vor mai fi viabile” dacă tendințele actuale continuă. Declarațiile vin în contradicție cu datele agenției Frontex, care arată o scădere cu 22% a trecerilor ilegale în primele zece luni ale anului 2025.

Mai mult, liderul american a sugerat că ar putea „susține candidați preferați” în alegerile europene, o afirmație care a atras critici dure din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care a avertizat că „aliații nu se amestecă în alegerile interne ale altor aliați”.

În pofida tensiunilor, statele europene vor încerca să mențină o relație funcțională cu Washingtonul, în special din cauza dependenței de sprijinul SUA pentru Ucraina.

