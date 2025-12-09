Trump ia apărarea platformei X după ce a fost amendată: Europa se îndreaptă într-o direcție greșită

Președintele SUA, Donald Trump, și-a intensificat luni criticile la adresa Europei, afirmând că continentul „se îndreaptă într-o direcție greșită”. Acesta a condamnat amenda de 120 de milioane de euro aplicată de UE platformei de socializare X a lui Elon Musk, scrie Reuters.

„Este o chestie foarte urată. (…) Este o chestiune dură. Nu cred că este în regulă. Nu știu cum au putut să facă asta. Voi vorbi mai târziu despre asta, voi primi un raport despre asta. Europa trebuie să fie foarte atentă. Fac multe lucruri. Vrem să păstrăm Europa așa cum este. Europa se îndreaptă într-o direcție greșită. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult. Merge într-o direcție greșită”, a spus Trump.

Amenda primită de X

Săptămâna trecută, platforma X a fost amendată de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE. Aceasta este prima sancțiune aplicată în temeiul regulamentului blocului privind guvernanța online.

Ancheta realizată de Comisie a constatat că platforma a încălcat mai multe cerințe ale DSA, inclusiv în ceea ce privește conceperea sistemului său de „bifă albastră”, pe care UE l-a considerat ilegal și înșelător. Sub proprietatea lui Musk, această caracteristică a fost modificată, trecând de la indicarea conturilor verificate la un semnal pe care utilizatorii îl puteau obține contra cost.

Oficialii americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și președintele FCC Brendan Carr, au denunțat această măsură ca fiind un atac la adresa companiilor americane.

Elon Musk a reacționat în urma amenzii aplicată platformei X. „«UE» a impus această amendă nebunească nu doar lui X, ci și mie personal, ceea ce este și mai nebunesc! Prin urmare, ar părea potrivit să aplicăm răspunsul nostru nu doar UE, ci și persoanelor care au luat această măsură împotriva mea”, a scris Musk într-o postare.