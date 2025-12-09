Renault și Ford au bătut palma: Parteneriat strategic pentru lansarea a două modele de vehicule electrice în Europa

Renault va dezvolta în comun vehicule electrice mici și mai ieftine pentru Ford, destinate pieței europene. Parteneriatul strategic anunțat de cele două companii implică și colaborarea privind producția unor autoutilitare comerciale, cu scopul de a reduce costurile și de a respinge concurența din ce în ce mai puternică din partea rivalilor chinezi, relatează Reuters.

„Știm că ne luptăm pentru supraviețuirea în industria noastră”, a declarat luni CEO-ul Ford, înainte de anunț. „Nu există un exemplu mai bun decât aici, în Europa”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Când vor fi disponibile primele vehicule

Ca parte a parteneriatului Ford-Renault, primul dintre cele două modele de vehicule electrice planificate va ajunge în showroom-urile auto din Europa abia peste 3 ani, în 2028. Aceste noi modele vor fi produse la o fabrică Renault din nordul Franței și vor fi mai mici decât orice model Ford planificat pentru piața americană.

Cei doi producători auto vor dezvolta, de asemenea, în comun autoutilitare marca Renault și Ford pentru Europa.

„Împreună putem crea o forță motrice pentru vehiculele comerciale ușoare în Europa, cu care chinezii ar avea mari dificultăți să concureze”, a declarat CEO-ul Ford.

„Chinezii vor veni în curând și de aceea nu vreau să aștept”, a declarat Francois Provost, CEO al Renault.

Cota Ford pe piața europeană a autoturismelor s-a redus aproape la jumătate în Europa, de la 6,1% în 2019 la 3,3% în primele 10 luni ale acestui an, pe măsură ce s-a retras din vânzările de autoturisme.

Pe de altă parte, Renault este cel mai mic producător de automobile din Europa și nu vinde vehicule pe piețele auto din China sau SUA. În acest fel, parteneriatul cu Ford îi sporește capacitatea de producție pentru a reduce costurile.