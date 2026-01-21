Dacia, pe locul doi în Europa la vânzări B2C. Modelul care a atras cei mai mulți cumpărători

Dacia a încheiat anul 2025 cu 697.408 vehicule vândute la nivel mondial, în creștere cu 3,1% față de 2024, într-un context pe care conducerea mărcii îl descrie drept dificil pentru piața auto europeană.

Performanța a propulsat marca românească pe locul doi în Europa la vânzările către clienți persoane fizice (Business to Client), cu o cotă de piață de 7,9%, după ce în anul precedent ocupa poziția a treia, notează ZF.

Rezultatul vine într-un moment-cheie pentru Dacia, care a depășit în 2025 pragul istoric de 10 milioane de vehicule comercializate de la relansarea din 2004, odată cu lansarea modelului Logan. În doar două decenii, marca a trecut de la statutul de producător local la unul dintre cele mai puternice branduri de volum din Europa.

„Anul 2025 a fost un an cu rezultate. Am crescut cu 3% pe o piață europeană grea și am fost foarte aproape de 700.000 de unități. Am reușit cu o gamă completă, cu mașini electrificate în cea mai mare parte a gamei”, a declarat Frank Marotte, CEO al Dacia, în cadrul conferinței de prezentare a rezultatelor comerciale.

Bigster, SUV-ul care a schimbat profilul clientului Dacia

Creșterea vânzărilor a fost susținută în mare parte de noul SUV Bigster, model care a atras nu doar clienți noi, ci și cumpărători din interiorul gamei Dacia. Potrivit datelor prezentate, tot mai mulți clienți au ales versiunea de top a Bigster, semn că strategia mărcii de a urca ușor în gamă, fără a abandona poziționarea de preț accesibil, începe să dea rezultate.

Bigster marchează o schimbare importantă pentru Dacia, fiind primul model care mizează clar pe echipări superioare, tehnologii moderne și motorizări electrificate, adresându-se unui public care până recent nu lua în calcul marca românească.

Cota de piață în Europa

În 2025, cota totală de piață a Dacia în Europa a ajuns la un nivel record de 4%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de anul anterior. Pe segmentul autoturismelor, marca a atins 4,5%, ocupând locul 9 la nivel continental.

Dacia și-a consolidat pozițiile istorice din Franța, Italia și România, piețe-cheie pentru grupul Renault, și a urcat pe podium în Austria și Cehia, cu evoluții notabile și în Germania și Polonia, două dintre cele mai competitive piețe auto din Europa.

Pe lângă performanțele comerciale, marca a beneficiat și de un plus de vizibilitate în 2025, odată cu victoria de la Dakar, care a contribuit la consolidarea imaginii Dacia ca brand robust și competitiv, inclusiv în zone care depășesc strict logica prețului scăzut.

Cu o gamă tot mai electrificată, modele noi și o strategie atent calibrată între cost și valoare percepută, Dacia intră în 2026 ca unul dintre cei mai solizi jucători din piața auto europeană.