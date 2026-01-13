Prima pagină » Economic » Dacia aduce un nou model în România și își extinde producția

Dacia aduce un nou model în România și își extinde producția

Dacia își accelerează planurile de extindere din 2026, mizând pe o strategie electrică în două direcții și pe revenirea într-un sector important al pieței europene. Producătorul va păstra în gamă modelul Dacia Spring, alături de un nou vehicul electric de oraș, și pregătește lansarea unui autoturism compact din clasa C, care va fi fabricat în România, scrie Autocar.co,uk.
Dacia aduce un nou model în România și își extinde producția
Victor Dan Stephanovici
13 ian. 2026, 12:10, Economic

Chiar și după apariția noului său model electric de segment A, dezvoltat pe baza viitoarei generații Renault Twingo, Dacia va continua să vândă Spring. Deși această strategie nu este obișnuită în industrie, oficialii mărcii spun că diferențele clare dintre cele două modele justifică decizia.

Noul model electric, programat pentru prezentare în 2026, va fi mai mare decât Spring – aproximativ 3,8 metri lungime – și va adopta un design inspirat de SUV-urile robuste din gamă. Prețul de start va fi sub 18.000 de euro, în timp ce Spring va rămâne cea mai accesibilă opțiune.

Conform reprezentanților companiei, și citați de Profit.ro, cele două vehicule vor fi disponibile simultan cel puțin un an. Urmează ca Spring să fie retras treptat de pe unele piețe, în funcție de cerere și de politicile locale de sprijin pentru electrice.

Dacia Spring primește îmbunătățiri semnificative

Deși se apropie de finalul carierei comerciale, Spring a beneficiat recent de un facelift important. Versiunea de top oferă acum 101 CP, viteza de încărcare a fost optimizată, iar suspensia a fost ajustată pentru un comportament rutier îmbunătățit.

Prin această abordare, Dacia urmărește să păstreze competitivitatea modelului și să mențină valoarea de revânzare într-un segment dominat de preț și costurile reduse de exploatare.

Pe lângă gama electrică, marca pregătește și o revenire în clasa C. Noul model, aflat în prezent în faza de testare sub camuflaj, va rivaliza cu Volkswagen Golf, Opel Astra sau Hyundai i30.

Va fi un hatchback cu influențe de crossover, lung de aproximativ 4,40–4,50 metri, construit pe o versiune extinsă a platformei CMF-B. Designul va pune accent pe o linie dinamică, spate plonjat și o gardă la sol mai redusă decât la Duster sau Bigster.

Gama de propulsoare va include motorul turbo de 1,2 litri, variante mild-hybrid pe 48V. De asemenea va avea și noul sistem full-hybrid de 1,8 litri cu 155 CP, care va fi vârful de gamă.

Producția este planificată să înceapă în România, cel mai probabil în 2027, în uzina Dacia unde se asamblează în prezent Duster și viitorul Bigster. Oficialii estimează că acest model va avea un rol important în creșterea producției totale.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor