Renault avertizează Dacia Mioveni: „Trebuie să scădeţi costurile”. Noul model Striker nu va fi produs în România

Tema costurilor a fost abordată de mai mulţi oficiali Renault la evenimentul futuREady 2026, unde grupul francez şi-a prezentat noul plan strategic de dezvoltare până în 2030.

Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault, a transmis un mesaj direct atunci când a fost întrebat despre viitorul uzinei de la Mioveni şi despre posibilitatea alocării unui nou proiect industrial. „Băieţi, trebuie să scădeţi costurile”, a spus acesta în cadrul evenimentului de marți, citat de Ziarul Financiar.

Mioveni, peste 1.000 de maşini pe zi

Executivii Renault au subliniat că fabrica din Mioveni rămâne una dintre cele mai performante unităţi industriale ale grupului. Thierry Charvet, responsabil pentru industrie şi calitate în cadrul Renault Group, a arătat că uzina produce constant peste 1.000 de maşini pe zi, ajungând frecvent la aproximativ 1.300 de vehicule zilnic.

„Este o maşinărie foarte, foarte bună de producţie. Competenţele oamenilor sunt foarte ridicate”, a declarat Charvet.

Costurile s-au dublat

În acelaşi timp, acesta a avertizat că presiunea costurilor a crescut semnificativ în ultimii ani. „Inflaţia a fost cea mai mare din ultimii cinci ani. Costurile s-au dublat – salariul minim, costul energiei, toate au crescut. Poate deveni o problemă. Tendinţa este îngrijorătoare”, a spus oficialul Renault.

Dacia Striker va fi produsă în Turcia

Grupul Renault a confirmat că noul model Dacia Striker, primul model al mărcii din segmentul C – un model de familie cu design de SUV, lung de aproximativ 4,62 metri – va fi produs la uzina din Bursa, în Turcia, şi nu la Mioveni. Turcia devine astfel a patra ţară care produce modele Dacia, după România, Maroc şi China.

Mioveni, la capacitate maximă

Katrin Adt, directorul general al mărcii Dacia, a subliniat că decizia nu reprezintă o retragere a investiţiilor din România. „România este un pilon esenţial pentru Dacia. Dacia vine din România şi va rămâne un pilon foarte important”, a declarat aceasta.

Potrivit explicaţiilor oferite de executiv, în momentul luării deciziei uzina de la Mioveni funcţiona deja la capacitate maximă, iar alte fabrici ale grupului aveau disponibilitate pentru integrarea noului model. „Nu a fost o decizie împotriva României, ci o decizie pentru competitivitate şi pentru a exploata cât mai mult activele existente ale grupului”, a spus Adt.

Oficialii Renault au mai menţionat că Dacia a întâmpinat dificultăţi de producţie în primele luni ale anului, în contextul schimbării tuturor motoarelor din gamă.

Producţia auto a scăzut în 2025

În paralel, industria auto din România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri în scădere, de la 34 la 32 de miliarde de euro, pe fondul creşterii costurilor energetice şi al presiunilor fiscale asupra sectorului. Energia este aproape de trei ori mai scumpă decât în 2020, iar impozitul pe cifra de afaceri este considerat de industrie un factor care descurajează investiţiile.

În total, uzinele auto din România – Mioveni şi Craiova – au produs 545.510 vehicule în 2025, cu 2,6% mai puţin decât nivelul record din 2024. În februarie 2026, uzina Ford Otosan de la Craiova a depăşit producţia lunară a Dacia cu 299 de automobile.

Mesajul transmis de conducerea Renault este că fabrica din Mioveni rămâne una dintre cele mai solide unităţi industriale ale grupului, însă menţinerea competitivităţii costurilor va fi decisivă pentru atragerea unor proiecte noi în viitor.