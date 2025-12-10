Lovitură grea pentru Trump. O democrată a câștigat alegerile într-o metropolă situată lângă proprietatea președintelui

Eileen Higgins, în vârstă de 61 de ani, a obținut 60% din voturi învingându-l pe candidatul republican Emilio T. Gonzalez, care a fost susținut de Donald Trump, conform Le Figaro. Ea devine prima femeie care conduce orașul din statul Florida.

În campania electorală, Eileen Higgins a promis „o guvernare etică și responsabilă, care să ofere rezultate tangibile pentru oameni”. Alegerea ei a fost făcută în condițiile unei prezențe la vot de doar 20%. Orașul are o comunitate cubaneză puternică, aflată în mod tradițional în tabăra republicană.

Alegerile au avut loc marți. Democrații au câștigat alegerile pentru funcția de primar din Miami ceea ce reprezintă o premieră a ultimilor 28 de ani din capitala financiară a Floridei. Statul din sudul SUA a votat în mod covârșitor pentru Donald Trump la ultimele trei alegeri prezidențiale.

Victoria are și o valoare simbolică. Apare în statul în care președintele republican își petrece majoritatea weekendurilor, la proprietatea sa din Mar-a-Lago.

Alegerile din Miami aduc un nou succes de răsunet pentru Partidul Democrat. În toamnă, democrații au câștigat alegerile pentru funcția de guvernator în Virginia și New Jersey, dar și funcția de primar al orașului New York.

Sondajele arată că rata de aprobare a lui Donald Trump a scăzut la cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la putere în ianuarie, în mare parte din cauza costului vieții, pe care americanii îl atribuie parțial tarifelor sale vamale.