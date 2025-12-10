Prima pagină » Știri externe » Lovitură grea pentru Trump. O democrată a câștigat alegerile într-o metropolă situată lângă proprietatea președintelui

Lovitură grea pentru Trump. O democrată a câștigat alegerile într-o metropolă situată lângă proprietatea președintelui

Democrații au câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului Miami pentru prima dată în 28 de ani, conform unor estimări făcute de CNN și The Miami Herald. O democrată l-a învins pe candidatul republican susținut de Trump. Proprietatea de la Mar-a-Lago a lui Trump se află în apropiere.
Lovitură grea pentru Trump. O democrată a câștigat alegerile într-o metropolă situată lângă proprietatea președintelui
Sursa foto: Matias J. Ocner/Miami Herald via ZUMA Press Wire
Petru Mazilu
10 dec. 2025, 08:23, Politic

Eileen Higgins, în vârstă de 61 de ani, a obținut 60% din voturi învingându-l pe candidatul republican Emilio T. Gonzalez, care a fost susținut de Donald Trump, conform Le Figaro. Ea devine prima femeie care conduce orașul din statul Florida.

În campania electorală, Eileen Higgins a promis „o guvernare etică și responsabilă, care să ofere rezultate tangibile pentru oameni”. Alegerea ei a fost făcută în condițiile unei prezențe la vot de doar 20%. Orașul are o comunitate cubaneză puternică, aflată în mod tradițional în tabăra republicană.

Alegerile au avut loc marți. Democrații au câștigat alegerile pentru funcția de primar din Miami ceea ce reprezintă o premieră a ultimilor 28 de ani din capitala financiară a Floridei. Statul din sudul SUA a votat în mod covârșitor pentru Donald Trump la ultimele trei alegeri prezidențiale.

Victoria are și o valoare simbolică. Apare în statul în care președintele republican își petrece majoritatea weekendurilor, la proprietatea sa din Mar-a-Lago.

Alegerile din Miami aduc un nou succes de răsunet pentru Partidul Democrat. În toamnă, democrații au câștigat alegerile pentru funcția de guvernator în Virginia și New Jersey, dar și funcția de primar al orașului New York.

Sondajele arată că rata de aprobare a lui Donald Trump a scăzut la cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la putere în ianuarie, în mare parte din cauza costului vieții, pe care americanii îl atribuie parțial tarifelor sale vamale.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Autoritățile române s-au chinuit aproape 20 de ani să expulzeze un irakian suspectat de legături cu gruparea teroristă Al-Qaida
Libertatea
Obiecte banale care‑ți pot aduce noroc acasă în luna decembrie
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor