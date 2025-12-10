Donald Trump susține că prețurile în SUA „scad considerabil” datorită politicilor sale

„Prețurile scad enorm, datorită nouă”, a afirmat Donald Trump, potrivit AFP. El a acuzat opoziția democrată că exagerează problema costului vieții. „Democrații care vorbesc despre costul vieții sunt ca Bonnie și Clyde vorbind despre ordine publică”, a spus el.

Trump afirmă că efectele politicilor sale economice încep să se facă simțite. Președintele a susținut că prețurile unor produse de bază – inclusiv carne de vită, ouă, cafea și carburant – ar fi în scădere.

Tonul discursului a devenit ulterior combativ. Trump a lansat atacuri directe la adresa adversarilor politici, a presei și a imigranților. El a făcut referiri repetate la comunitatea somaleză, temă abordată frecvent în ultimele săptămâni.

Trump a susținut despre Somalia că ar fi „cea mai proastă țară din lume”. „Nu au armată. Nu au parlament. Nu știu ce înseamnă cuvântul parlament. Nu au nimic. Nu au poliție. Se păzesc singuri. Se omoară între ei tot timpul”, a spus el.

Mitingul are loc pe fondul scăderii indicelui de popularitate al președintelui, afectat de percepția publică privind costul vieții și de criticile legate de tarifele vamale introduse în mandatul său.

Totodată, Donald Trump se confruntă cu tensiuni în interiorul mișcării „Make America Great Again”, unele voci cerând o concentrare mai mare pe agenda internă.

Pennsylvania, stat decisiv la nivel electoral, rămâne o miză importantă înaintea alegerilor legislative din 2026, pentru care administrația Trump își propune să mobilizeze electoratul republican.