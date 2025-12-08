Trump știe cum să „exercite presiune” asupra Rusiei și Ucrainei pentru un acord de pace, spune trimisul SUA

Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a declarat, într-un interviu publicat de Fox News, luni, că președintele american Donald Trump „înțelege cum să pună pârghie” asupra Rusiei și Ucrainei pentru a obține un acord de pace.

Declarația se referă la strategia administrației Trump, care folosește presiunea asupra ambelor capitale, în timp ce aliații europeni ai Washingtonului susțin în continuare Kievul în fața Rusiei.

Planul Casei Albe pentru oprirea conflictului dintre cele două țări prezintă o serie de schimbări de direcție importante

Donald Trump a redus drastic ajutorul militar pentru Ucraina, dar a impus sancțiuni companiilor energetice rusești, Rosneft și Lukoil.

În ultimele săptămâni au avut loc serii de discuții între reprezentanții SUA și oficiali ucraineni și ruși în legătură cu un proiect de pace în 28 de puncte, prezentat în luna noiembrie.

Matt Whitaker a spus că există „progrese semnificative” pentru atingerea păcii, însă recunoaște și posibilitatea ca Trump să „se retragă” dacă observă că „nu există nicio înțelegere”.

Forma inițială a planului, elaborată împreună cu Rusia, impunea cerințe greu de acceptat Ucrainei, prin care Kievul ar trebui să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului, să reducă dimensiunea armatei și să renunțe la obiectivul aderării la NATO.

Varianta revizuită a proiectului a fost redusă la 20 de puncte. Volodimir Zelenski a spus că nu există încă o „viziune unificată” asupra statutului Donbasului, ce include regiunile Donețk și Luhansk.

El a mai declarat că aspectele legate de teritoriu, garanții de securitate și direcțiile de finanțare europeană rămân deschise.

Ucraina și statele europene vor lucra și finaliza propriile propuneri, marți, 9 decembrie, și le vor trimite Statelor Unite, a mai spus Zelenski.

Forțele ruse, în prezent, controlează aproape întreaga regiune Luhansk și aproximativ 70% din regiunea Donețk.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni la Londra, luni, 8 decembrie, pentru a stabili o poziție comună în fața presiunilor americane de a accepta o pace în contextul războiului.

Președintele Donald Trump a criticat, însă, poziția liderului ucrainean, susținând că Zelenski nu a citit acordul de pace, în timp ce Rusia ar fi „de acord cu el”.