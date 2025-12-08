Acordul de pace mediat de Trump, în colaps după atacurile aeriene ale Thailandei asupra Cambodgiei

Thailanda a lansat luni dimineață o serie de atacuri aeriene asupra Cambodgiei, după ce luptele au reizbucnit de-a lungul graniței disputate, punând în pericol un acord de pace intermediat de Donald Trump în urmă cu doar două luni, potrivit CNN.

Escaladarea are loc după săptămâni de tensiuni tot mai mari și după decizia Thailandei de a suspenda progresele legate de implementarea încetării focului, alimentând temeri că fragilul cadru diplomatic ar putea ceda.

Ciocnirile de la frontieră se intensifică, în pofida eforturilor de menținere a păcii

Ambele state s-au acuzat reciproc că au inițiat atacurile înainte de ivirea zorilor.

Thailanda susține că loviturile sale au fost declanșate de bombardamente cambodgiene care au ucis un soldat thailandez și au rănit alți șapte.

Cambodgia, însă, neagă orice ofensivă, acuzând Bangkokul că răspândește „informații false” și încalcă termenii acordului.

În ultimii ani, luptele au reizbucnit în mod repetat pe această frontieră, inclusiv o confruntare sângeroasă în iulie, care a provocat zeci de morți și a strămutat aproximativ 200.000 de persoane.

Thailanda justifică atacurile ca represalii; Cambodgia condamnă acțiunea militară

Oficiali ai armatei thailandeze afirmă că loviturile aeriene au vizat poziții de artilerie cambodgiene din trecătoarea Chong An Ma, descriindu-le drept un răspuns defensiv la mobilizările militare ale Cambodgiei.

Phnom Penh respinge acuzațiile și denunță acțiunile Thailandei, afirmând că a incendiat locuințe și a forțat localnici să fugă din satele de graniță.

Oficialii cambodgieni au raportat cel puțin patru civili morți și mai mulți răniți.

Între timp, Thailanda a evacuat majoritatea locuitorilor din zonele afectate, semnalând riscul unei escaladări și mai mari.

Acordul de pace al lui Trump, în pericol pe măsură ce tensiunile cresc

Violențele amenință să destabilizeze acordul de încetare a focului pe care Donald Trump l-a prezentat drept un succes diplomatic.

Armistițiul inițial, convenit în iulie după lupte intense, a fost extins în octombrie în cadrul unei ceremonii la care au participat Trump și premierul Malaeziei, Anwar Ibrahim.

Luni, Malaezia a cerut ambelor părți să dea dovadă de reținere, avertizând că noile confruntări riscă să anuleze luni de negocieri.

Totuși, acordul a început să se destrame aproape imediat.

Thailanda a suspendat cooperarea după ce explozia unei mine a rănit mai mulți soldați, iar neîncrederea a continuat să crească.

Disputa teritorială, legată de hărți realizate în perioada colonială franceză, hărți pe care Thailanda nu le recunoaște, rămâne sursa principală a acestor ciocniri recurente.