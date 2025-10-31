Trump încheie turneul asiatic cu acorduri comerciale istorice și noi tensiuni economice. Cu ce s-a ales fiecare țară

Deși liderul american a prezentat vizita ca un succes diplomatic, analiștii se întreabă cât de mult au avut de câștigat țările asiatice, în condițiile în care Washingtonul nu a oferit reciprocitate în privința reducerii tarifelor.

Malaezia și ASEAN, prima etapă a turneului Donald Trump în Asia

În cadrul turneului, prima oprire a fost la Kuala Lumpur, unde a participat la reuniunea ASEAN. Trump a încheiat acorduri comerciale cu Malaezia, Vietnam, Thailanda și Cambodgia, promițând diversificarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice. Totuși, SUA au menținut tarifele de 19-20% pentru exporturile acestor țări, ceea ce ridică semne de întrebare privind beneficiile reale pentru economiile din Asia de Sud-Est, scrie The Guardian.

Japonia, aliat strategic

A doua etapă a turneului a fost Japonia, unde președintele american s-a întâlnit cu premierul Sanae Takaichi.

Cei doi au semnat un acord privind cooperarea în domeniul mineralelor rare, o mișcare menită să reducă dependența de China. În ciuda apropierii diplomatice, tarifele asupra produselor japoneze nu au fost eliminate, semnalând o abordare precaută din partea Washingtonului.

Coreea de Sud, punctul culminant al turneului

În Coreea de Sud, ultima etapă a turneului, liderul american a anunțat un acord comercial de 350 de miliarde de dolari, incluzând investiții masive și un contract pentru un submarin cu propulsie nucleară. Vizita s-a încheiat cu o întâlnire surpriză între Trump și Xi Jinping, care au convenit suspendarea interdicției chineze privind exporturile de pământuri rare — un posibil pas spre un nou „armistițiu comercial”.