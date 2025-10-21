Sanae Takaichi este prima femeie prim-ministru al Japoniei | Bursele interne sunt la un nou maxim

Agențiile internaționale de știri titrează marți că Sanae Takaichi este prima femeie prim-ministru al Japoniei, „scriind istorie” (Reuters).

Takaichi a câștigat marți votul parlamentar din Japonia și a devenit prima femeie prim-ministru a țării, lucru aplaudat și de piețele bursiere interne.

Takaichi a primit 237 de voturi în primul tur de scrutin, eliminând necesitatea unui tur secund în Camera Inferioară, alcătuită din 465 de locuri, după cum relatează postul public de televiziune, NHK.

Reformele lui Takaichi

Victoria ei vine după ce Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, s-a aliat cu Partidul Inovației Japoneze și a semnat un acord, în timpul weekendului, pentru a forma un guvern de coaliție.

Takaichi a fost de acord să susțină politicile Partidului Inovației, cum ar fi reducerea numărului de locuri parlamentare, gratuitatea învățământului liceal și o suspendare de doi ani a taxei pe consumul de alimente (Reuters).

Fondatorul companiei de consultanță în domeniul riscurilor, Japan Foresight, Tobias Harris, a declarat pentru o emisiune de televiziune că Partidul Inovației ar putea să nu dorească să ocupe un post în noul cabinet, spunând că „există un risc real de a se alătura unei coaliții cu un Partid Liberal care încă înregistrează rate extrem de scăzute de încredere și nu se bucură de aprobarea publicului.

Piețele bursiere interne jubilează

Presa niponă relatează că Partidul Inovației nu are în vedere poziții în cabinet în noua administrație și că va sprijini guvernul din exterior.

Harris a comentat că, dacă Partidul Inovației nu va fi de acord cu abordarea Partidului Liberal, le va fi mai ușor să părăsească coaliția.

De altfel, Partidul Liberal a suferit pierdere după pierdere și nu mai are majoritate în niciuna dintre Camere.

Piața bursieră niponă a aplaudat venirea ui Takaichi.

Indicele Nikkei 225 e acum în creștere și a atins un nou maixim marți, după sesiunea-record de luni, când s-a anunțat probabilitatea extrem de mare ca Takaichi să devină primul premier femeie al Japoniei. Se întrevăd politici monetare mai relaxate și un stimulent fiscal mai mare.